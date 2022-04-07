شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية. 

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية لـ (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ناظم فائد الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، والأسير المحرر معن حسن الكنش دلايشة (27 عاما) من مخيم الجلزون شمال المدينة، ومجدي الديك من قرية كفر نعمة غرب رام الله، وعلاء أبو سمرة من مخيم الأمعري، ونور الدين غولة من البيرة.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف واعتقلت المواطنين محمد إبراهيم أبو صالح وأحمد عواد القاضي (39 عاما) بعد تفتيش منزليهما.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشابين اعتقلت أحمد جمال أبو جلغيف (26 عاما)، وأيمن أمين الخطيب (28 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

أما في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع واعتقلت كلا من: كمال محمد خليل أبو عون وشقيقه الطفل جمال (16عاما)، والشاب محمود مروان محمد علاونة.

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