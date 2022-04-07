المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلغي قرار تجميد أموال أسرة مبارك

رام الله - دنيا الوطنأصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارات بتجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا.وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة وبحسب ما نقله "موقع روسيا اليوم" بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يتجدد حتى العام الماضي "بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر".كما قضت المحكمة في قرارها بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.