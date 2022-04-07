طراز "كاتيوشا".. سقوط ثلاثة صواريخ قرب مصفاة نفط في كردستان العراق



وهاجمت إيران أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية في هجوم هو الأول من نوعه على عاصمة الإقليم الذي يتمتع بشكل من أشكال الحكم الذاتي.



أعلن جهاز مكافحة الإرهاب الإقليمي في العراق، مساء الأربعاء، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب مصفاة نفط في كردستان "ولم تتسبب في أية أضرار بشرية أو مادية".وقال جهاز مكافحة الإرهاب، إن "الصواريخ سقطت قرب مصفاة كوروكوسك، إحدى أكبر المصافي في الإقليم الغني بالنفط، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال غرب أربيل".ووفق ما نقلته قناة (سكاي نيوز)، فإن جهاز مكافحة الإرهاب قد أكد أن الصواريخ "لم تتسبب في أية أضرار بشرية أو مادية"، مشيراً إلى أن الصواريخ أُطلقت من منطقة الحمدانية في محافظة نينوى.ودورها، أوضحت مصادر في حكومة إقليم كردستان، أن المصفاة التي سقطت بقربها الصواريخ يملكها رجل الأعمال باز كريم برزنجي الرئيس التنفيذي لشركة "كار غروب" للطاقة والذي استهدفت صواريخ إيرانية منزله، الشهر الماضي.