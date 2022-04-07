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السعودية تُقدم دعمًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى اليمن

السعودية تُقدم دعمًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى اليمن
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السعودية، تقديم دعمٍ عاجل إلى اليمن بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي، من شأنها إنعاش عجلة الاقتصاد وتحقيق الأمن وإنهاء الأزمة اليمنية.

ووفق موقع (روسيا اليوم)، فقد رحبت السعودية، بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إعلانًا اليوم الخميس بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي.

وشدّدت السعودية في بيانٍ لها، على "دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية".

 كما وأشارت إلى أنه تقرّرَ تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي على النحو الآتي:

في المرحلة الأولى، تقديم ملياري دولار أمريكي مناصفة بين السعودية والإمارات دعما للبنك المركزي اليمني.

والمرحلة الثانية، تقديم مليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع مبادرات تنموية.

كما أعلنت المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.

ودعت الرياض لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية

ودعت السعودية مجلس القيادة الرئاسي اليمني على البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة "للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية".

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