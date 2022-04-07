ماكرون يرد على انتقادات رئيس الوزراء البولندي حول اتصالاته ببوتين

رام الله - دنيا الوطنرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي بشأن محادثاته الهاتفية المتكررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وندّد ماكرون، بالانتقادات التي وجّهها رئيس الوزراء البولندي مورافتسكي إلى محادثاته الهاتفية المتكرّرة مع الرئيس الروسي بوتين حول العملية العسكرية في أوكرانيا، معتبراً هذه التصريحات "بلا أساس" و"فاضحة".ووفقاً لما نقلته (الميادين)، فإن ماكرون قد قال: "إنّ هذه التصريحات لا تفاجئه لأنّ مورافتسكي الذي "ينتمي إلى حزب يميني متطرف يتدخّل في الحملة السياسية الفرنسية"، بعد أن "استقبل مراراً مارين لوبان"، مرشّحة التجمّع الوطني التي "يدعمها".ومنذ أيام، وجّه رئيس الوزراء البولندي رسالة لماكرون قال فيها: "أيها الرئيس ماكرون، كم مرة تفاوضت مع بوتين، ما الذي حصلت عليه؟ نحن لا نتباحث مع المجرمين ولا نتفاوض معهم. المجرمون يجب أن يحارَبوا".وأضاف مورافتسكي، زعيم "حزب القانون والعدالة" الحاكم في وارسو، أنّ "ما من أحد تفاوض مع هتلر"، وتوجّه إليه بالسؤال: "هل كنتَ لتتفاوض مع هتلر أو ستالين أو بول بوت؟"، متّهماً بعض القادة الأوروبيين بـ "التسويف" وباعتماد "اللغة الخشبية".