إغلاق عدة شوارع.. "المرور" بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الخميس

ونوّهت إلى وجود إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة.



وشدّدت على وجود إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" ، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة؛ منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.



وأشارت إلى أنّ مفترق تقاطع شارع أحمد بن عبد العزيز مع عبد القادر الحسيني يعمل لكلا الاتجاهين من الشرق إلى الغرب وبالعكس.





رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الخميس، بوجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.