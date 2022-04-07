سفير روسيا لدى واشنطن.. الولايات المتحدة تسعى لتشويه "سمعتنا"





وقال أنتونوف إن "الولايات المتحدة بمحاولتها أن تجعل من الصعب على روسيا خدمة الدين العام، تريد تشويه سمعتها".



ووفق ما نقلته (روسيا اليوم) فإن وزارة الخزانة الأمريكية فواشنطن لن تسمح بتسديد مدفوعات الدولارات على ديون روسيا السيادية في البنوك الأمريكية.



وتابع أنتونوف: "نرى في هذه الجهود رغبة في تشويه سمعة روسيا التي على الرغم من العوائق الاقتصادية التي تقيمها واشنطن، تواصل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون بحسن نية وفي الوقت المناسب".



وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة إلى أن واشنطن مع العقوبات الجديدة "تواصل إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي"، وهي أيضا "تقوض فرص الشركاء الأجانب للتعاون متبادل المنفعة" مع روسيا و"تترك الأعمال الأجنبية من دون الدخل الضروري في الفترة الحالية من الاضطرابات الاقتصادية".



إلى ذلك، وصف أنتونوف العقوبات الأمريكية ضد مصرفي "سبيربنك" و"ألفا بانك" بأنها ضربة مباشرة للمواطنين العاديين الروس.



وكانت الولايات المتحدة وسّعت يوم الأربعاء، القيود المفروضة على روسيا لتشمل 18 فردا وعشرات الشركات، بما في ذلك تلك المرتبطة بـ"سبيربنك" و"ألفا بانك"، في قائمة العقوبات.



رام الله - دنيا الوطنعلق السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، على رغبة الولايات المتحدة بتشويه سمعة روسيا من خلال خلق العراقيل أمامها فيما يخص خدمة الدين العام.