راصد جوي يكشف تفاصيل حول الحالة الجوية بفلسطين خلال الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الساعات والايام المقبلة.وأكد العلامي في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، أن النسمات الباردة هذه الليلة مؤقتة، وستتلوها ليلة دافئة غداً الخميس/ الجمعة لكن تعود الليالي الباردة، ولعدة أيام يدءً من مساء الجمعة وحتى منتصف الاسبوع المقبل.وأشار الراصد الجوي الفلسطيني، إلى أن الاجواء ستكون خلال الايام المقبلة لطيفة ومنعشة في فترة النهار.