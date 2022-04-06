شؤون فلسطينية

إصابة طفلة بجروح جراء مطاردة الاحتلال لمركبة جنوب الخليل

إصابة طفلة بجروح جراء مطاردة الاحتلال لمركبة جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت طفلة بجروح، اليوم الأربعاء، جراء مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة كانت تستقلها برفقة ذويها، ما أدى إلى اصطدام المركبة بجدار عند مدخل قرية أم الخير جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور: "إن شرطة الاحتلال طاردت مركبة تقل عائلة فلسطينية وتعمدت صدمها، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها واصطدامها بجدار عند مدخل قرية أم الخير، ما أدى إلى إصابة الطفلة سيدرا نجادة (8 سنوات) بجروح تم نقلها بواسطة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى يطا الحكومي ووصفت إصابتها بالمتوسطة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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