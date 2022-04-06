شؤون فلسطينية

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
لقي طفل (6 سنوات) مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لحادث دهس في بلدة بيت أولا شمال مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل قد تعرض لحادث دهس في بلدة بيت أولا أثناء عبوره الطريق، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها للمشفى الأهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقًا متأثرًا بإصابته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

أخبار ذات صلة

غانتس يواصل تهديداته: لن يكون هناك تسامح بشأن مسألة الهجمات بأي مكان

غانتس يواصل تهديداته: لن يكون هناك تسامح بشأن مسألة الهجمات بأي مكان

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً بخصوص العمل اليوم لمعبر رفح خلال شهر رمضان

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً بخصوص العمل اليوم لمعبر رفح خلال شهر رمضان

رام الله: انتخاب مكتب حركي جديد في جامعة القدس المفتوحة

رام الله: انتخاب مكتب حركي جديد في جامعة القدس المفتوحة

حماس: نحمل الاحتلال مسؤولية استفزازاته في الأقصى وتصعيده في القدس

حماس: نحمل الاحتلال مسؤولية استفزازاته في الأقصى وتصعيده في القدس

(اليونسكو) تعتمد قرارات لصالح فلسطين بالإجماع

(اليونسكو) تعتمد قرارات لصالح فلسطين بالإجماع

رأفت يدين تصريحات بينت ويؤكد على أن نهج هذه الحكومة هو استمرار لسابقتها

رأفت يدين تصريحات بينت ويؤكد على أن نهج هذه الحكومة هو استمرار لسابقتها

بكيرات يدعو لحاضنة فلسطينية موحدة لحماية المقدسات الإسلامية

بكيرات يدعو لحاضنة فلسطينية موحدة لحماية المقدسات الإسلامية

المحكمة العسكرية تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

المحكمة العسكرية تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ماذا يعني إعلان الدول إفلاسها؟

ماذا يعني إعلان الدول إفلاسها؟

رام الله: انتخاب مكتب حركي جديد في جامعة القدس المفتوحة

رام الله: انتخاب مكتب حركي جديد في جامعة القدس المفتوحة

رأفت يدين تصريحات بينت ويؤكد على أن نهج هذه الحكومة هو استمرار لسابقتها

رأفت يدين تصريحات بينت ويؤكد على أن نهج هذه الحكومة هو استمرار لسابقتها

بكيرات يدعو لحاضنة فلسطينية موحدة لحماية المقدسات الإسلامية

بكيرات يدعو لحاضنة فلسطينية موحدة لحماية المقدسات الإسلامية

المحكمة العسكرية تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

المحكمة العسكرية تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

الاحتلال يفرج عن رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس بشروط

الاحتلال يفرج عن رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس بشروط

اشتية يبحث مع الرئيسة التنفيذي لمركز كارتر سير العملية الانتخابية وأفق إجراء الانتخابات العامة

اشتية يبحث مع الرئيسة التنفيذي لمركز كارتر سير العملية الانتخابية وأفق إجراء الانتخابات العامة

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من رمانة للمرة السابعة على التوالي

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من رمانة للمرة السابعة على التوالي

منوعات

كم تتقاضى إلهام الفضالة في مسلسل أمينة (حاف 2)؟

كم تتقاضى إلهام الفضالة في مسلسل أمينة (حاف 2)؟

بعد تأييد الحكم ضده.. فنان كويتي يحسم جدل حبسه من جديد

بعد تأييد الحكم ضده.. فنان كويتي يحسم جدل حبسه من جديد

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد رفض إجراء العملية الأخيرة له؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد رفض إجراء العملية الأخيرة له؟

شاهد: سُلاف فواخرجي تعلن إنفصالها عن زوجها بطريقة غير متوقعة

شاهد: سُلاف فواخرجي تعلن إنفصالها عن زوجها بطريقة غير متوقعة

زينة تحدث ضجة بتصريحاتها الغريبة عن حياتها الشخصية

زينة تحدث ضجة بتصريحاتها الغريبة عن حياتها الشخصية

شاهد: عائشة بن أحمد تثير الجدل بعد ظهورها بفستان زفاف ملطخ بالدماء

شاهد: عائشة بن أحمد تثير الجدل بعد ظهورها بفستان زفاف ملطخ بالدماء

شاهد: دينا الشربيني تحسم الجدل حول علاقتها بعمرو دياب

شاهد: دينا الشربيني تحسم الجدل حول علاقتها بعمرو دياب

شاهد: حمو بيكا يحدث موجة من الضحك الهستيري بعد حلقته مع رامز جلال

شاهد: حمو بيكا يحدث موجة من الضحك الهستيري بعد حلقته مع رامز جلال

مسلسل &#34;توبة&#34; يتلقى هجوم حاد من الشارع المصري.. ما السبب؟

مسلسل "توبة" يتلقى هجوم حاد من الشارع المصري.. ما السبب؟

القبض على خبيرة تغذية..والسبب

القبض على خبيرة تغذية..والسبب

عربي

لبنان.. أزمة خبز تلوح في الأفق إثر توقف عدد من المطاحن عن العمل

لبنان.. أزمة خبز تلوح في الأفق إثر توقف عدد من المطاحن عن العمل

&#34;سعيّد&#34;: التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس القوائم

"سعيّد": التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس القوائم

المغرب يدرس جلب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام

المغرب يدرس جلب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام

فيديو.. شرطة الرياض تقبض على &#34;متهور&#34; يسير بمركبته عكس السير

فيديو.. شرطة الرياض تقبض على "متهور" يسير بمركبته عكس السير