مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل (6 سنوات) مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لحادث دهس في بلدة بيت أولا شمال مدينة الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل قد تعرض لحادث دهس في بلدة بيت أولا أثناء عبوره الطريق، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها للمشفى الأهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقًا متأثرًا بإصابته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.