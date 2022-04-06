شؤون فلسطينية

حماس: نحمل الاحتلال مسؤولية استفزازاته في الأقصى وتصعيده في القدس

حماس: نحمل الاحتلال مسؤولية استفزازاته في الأقصى وتصعيده في القدس
رام الله - دنيا الوطن
حمّل طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الاحتلال نتائج ممارساته واستفزازاته في المسجد الأقصى المبارك وما حوله، وخاصة في منطقة باب العامود، وقال إن الاحتلال يتحمل نتائج هذا التصعيد الخطير الذي يمس مشاعر الفلسطينيين والمسلمين في كل أنحاء العالم.

وأشار النونو إلى أن الاحتلال يخطئ مجددًا باعتقاده أن ما يمارسه من نشر لآلاف الجنود واستفزاز للمواطنين وعمليات قمع متواصلة على مدار الأيام الماضية يمكن أن يؤثر في شعبنا وإرادته وعلاقته بالمسجد الأقصى والمدينة المقدسة، فلا القمع ولا الإرهاب ولا التنكيل يمكن أن ينجح محاولات التهويد وفرض السيطرة الصهيونية على القدس والأقصى.

وأضاف أن رئيس وقيادة الحركة أوصلوا رسائل واضحة للأطراف كافة ذات الصلة مضمونها أن على الاحتلال أن يوقف هذه الاستفزازات والمساس بالمقدسات ومدينة القدس، وعلى الاحتلال أن لا يكرر أخطاءه، وأن يدرك جيدًا النتائج المترتبة على هذا السلوك وهذه الممارسات، فشعبنا متيقظ تمامًا.

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