رأفت يدين تصريحات بينت ويؤكد على أن نهج هذه الحكومة هو استمرار لسابقتها

رام الله - دنيا الوطندان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت التي تعهد فيها لن يتم تجميد الاستيطان وبأنه سيواصل بناء المستعمرات الاستيطانية سواء في القدس الشرقية المحتلة او كافة انحاء الضفة الغربية.واكد رأفت في تصريحه له، اليوم الثلاثاء، ان هذه التصريحات تؤكد استمرار الحكومة الإسرائيلية بنهج سابقتها وتواصل سياساتها القائمة على تهويد القدس ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية والتنكيل بأبناء شعبنا.وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تتابع العمل مع محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الدولية من أجل محاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها المتعمدة لقرارات الشرقية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني-الاسرائيلي وبالأخص ما يتعلق بالاستيطان وتنفيذ القرار الاممي 2334 الذي أكد على ان الاستيطان غير شرعي ويجب أن يتوقف.وشدد رأفت في نهاية تصريحه على أهمية إبقاء حالة الاشتباك السياسي ومواصلة المقاومة الشعبية بكافة اشكالها على الأرض للتصدي لجميع الانتهاكات الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس الشرقية.