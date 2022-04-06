شؤون فلسطينية

بكيرات يدعو لحاضنة فلسطينية موحدة لحماية المقدسات الإسلامية

بكيرات يدعو لحاضنة فلسطينية موحدة لحماية المقدسات الإسلامية
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث، الشيخ ناجح بكيرات، إلى تكوين حاضنة فلسطينية موحدة للتصدي لاقتحامات المستوطنين المرتقبة بين 16 و22 من شهر رمضان.

وشدد بكيرات على وجوب "أن نكون دائما على جهوزية تامة لوقف مثل هذه الاقتحامات، وأن نعطي القدس من وقتنا وجهدنا ما يجعل من المدينة عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني".

وشدد على أن القدس لا يمكن أن تكون عاصمة لـ"دولة يهودية"، مضيفا "نحن ندافع عن عاصمتنا وثوابتنا", وحذر من أن خطر تصعيد المستوطنين بحماية قوات الاحتلال قد يمتد إلى الإقليم والعالم.

ونوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي زاد من حدة التصعيد مع بداية رمضان في محاولة لخلخلة الوضع في القدس وإحداث فراغ في المسجد الأقصى من خلال الابعادات بحق المرابطين، وصولا إلى تحقيق ما يسميه حسم السيادة والإدارة في القدس والأقصى.

وأضاف أن الاحتلال منذ أكثر من سبعين عاما لم يستطع حسم الموضوع وبالتالي يدفع بالقيادات والمتطرفين لتنفيذ الاقتحامات كي يعطي صبغة تلمودية للمدينة ضمن مشروع الدولة اليهودية".

وأشار إلى أن كل مسيرات الاقتحام التي تنادي بها الجماعات المتطرفة "تأتي للرد على أفواج الفلسطينيين التي تتدافع للدفاع عن الأقصى وبوابات القدس".

وتابع: "إذا بقيت الأمور على هذا المنحى من التصعيد، فنحن أمام مزيد من الصدامات، مشددا على أن الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين لا يمكن أن يصمتوا على مخططات تقديم القرابين وسط الأقصى.

وأردف: "لا يمكن أن يتحول المسجد الأقصى إلى هيكل ونحن أحياء".

ويواصل عشرات المستوطنين وبينهم حاخامات مستوطنات ومعاهد تلمودية اقتحام الأقصى؛ تحضيراً لما يسمى "عيد الفصح" المزعوم، والذي يخططون فيه لذبح القرابين داخل باحات الأقصى.

أخبار ذات صلة

رام الله: انتخاب مكتب حركي جديد في جامعة القدس المفتوحة

رام الله: انتخاب مكتب حركي جديد في جامعة القدس المفتوحة

حماس: نحمل الاحتلال مسؤولية استفزازاته في الأقصى وتصعيده في القدس

حماس: نحمل الاحتلال مسؤولية استفزازاته في الأقصى وتصعيده في القدس

(اليونسكو) تعتمد قرارات لصالح فلسطين بالإجماع

(اليونسكو) تعتمد قرارات لصالح فلسطين بالإجماع

رأفت يدين تصريحات بينت ويؤكد على أن نهج هذه الحكومة هو استمرار لسابقتها

رأفت يدين تصريحات بينت ويؤكد على أن نهج هذه الحكومة هو استمرار لسابقتها

المحكمة العسكرية تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

المحكمة العسكرية تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

الدولار يسجل ارتفاعًا مقابل الشيكل بشكل مفاجئ

الدولار يسجل ارتفاعًا مقابل الشيكل بشكل مفاجئ

&#34;لجنة متابعة العمل الحكومي&#34; تطلع على ملابسات حادثة حريق أمتعة المعتمرين

"لجنة متابعة العمل الحكومي" تطلع على ملابسات حادثة حريق أمتعة المعتمرين

الاحتلال يفرج عن رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس بشروط

الاحتلال يفرج عن رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس بشروط

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: انتخاب مكتب حركي جديد في جامعة القدس المفتوحة

رام الله: انتخاب مكتب حركي جديد في جامعة القدس المفتوحة

رأفت يدين تصريحات بينت ويؤكد على أن نهج هذه الحكومة هو استمرار لسابقتها

رأفت يدين تصريحات بينت ويؤكد على أن نهج هذه الحكومة هو استمرار لسابقتها

بكيرات يدعو لحاضنة فلسطينية موحدة لحماية المقدسات الإسلامية

بكيرات يدعو لحاضنة فلسطينية موحدة لحماية المقدسات الإسلامية

المحكمة العسكرية تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

المحكمة العسكرية تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

الاحتلال يفرج عن رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس بشروط

الاحتلال يفرج عن رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس بشروط

اشتية يبحث مع الرئيسة التنفيذي لمركز كارتر سير العملية الانتخابية وأفق إجراء الانتخابات العامة

اشتية يبحث مع الرئيسة التنفيذي لمركز كارتر سير العملية الانتخابية وأفق إجراء الانتخابات العامة

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من رمانة للمرة السابعة على التوالي

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من رمانة للمرة السابعة على التوالي

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا شمال طولكرم

منوعات

كم تتقاضى إلهام الفضالة في مسلسل أمينة (حاف 2)؟

كم تتقاضى إلهام الفضالة في مسلسل أمينة (حاف 2)؟

بعد تأييد الحكم ضده.. فنان كويتي يحسم جدل حبسه من جديد

بعد تأييد الحكم ضده.. فنان كويتي يحسم جدل حبسه من جديد

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد رفض إجراء العملية الأخيرة له؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد رفض إجراء العملية الأخيرة له؟

شاهد: سُلاف فواخرجي تعلن إنفصالها عن زوجها بطريقة غير متوقعة

شاهد: سُلاف فواخرجي تعلن إنفصالها عن زوجها بطريقة غير متوقعة

زينة تحدث ضجة بتصريحاتها الغريبة عن حياتها الشخصية

زينة تحدث ضجة بتصريحاتها الغريبة عن حياتها الشخصية

شاهد: عائشة بن أحمد تثير الجدل بعد ظهورها بفستان زفاف ملطخ بالدماء

شاهد: عائشة بن أحمد تثير الجدل بعد ظهورها بفستان زفاف ملطخ بالدماء

شاهد: دينا الشربيني تحسم الجدل حول علاقتها بعمرو دياب

شاهد: دينا الشربيني تحسم الجدل حول علاقتها بعمرو دياب

شاهد: حمو بيكا يحدث موجة من الضحك الهستيري بعد حلقته مع رامز جلال

شاهد: حمو بيكا يحدث موجة من الضحك الهستيري بعد حلقته مع رامز جلال

مسلسل &#34;توبة&#34; يتلقى هجوم حاد من الشارع المصري.. ما السبب؟

مسلسل "توبة" يتلقى هجوم حاد من الشارع المصري.. ما السبب؟

القبض على خبيرة تغذية..والسبب

القبض على خبيرة تغذية..والسبب

عربي

لبنان.. أزمة خبز تلوح في الأفق إثر توقف عدد من المطاحن عن العمل

لبنان.. أزمة خبز تلوح في الأفق إثر توقف عدد من المطاحن عن العمل

&#34;سعيّد&#34;: التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس القوائم

"سعيّد": التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس القوائم

المغرب يدرس جلب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام

المغرب يدرس جلب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام

فيديو.. شرطة الرياض تقبض على &#34;متهور&#34; يسير بمركبته عكس السير

فيديو.. شرطة الرياض تقبض على "متهور" يسير بمركبته عكس السير