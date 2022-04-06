المحكمة العسكرية تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم إبراهيم مروان رمضان اشنيورة، هوية رقم (400707964)، سكان مدينة غزة، والمتهم وسام وليد رضوان الخروبي، هوية رقم (402138143)، سكان مدينة غزة-الصحابة، عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 06/04/2022م، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبران فارّين من وجه العدالة وسيحاكمان غيابياً.وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة.