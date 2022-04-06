شؤون فلسطينية

"لجنة متابعة العمل الحكومي" تطلع على ملابسات حادثة حريق أمتعة المعتمرين

"لجنة متابعة العمل الحكومي" تطلع على ملابسات حادثة حريق أمتعة المعتمرين
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة متابعة العمل الحكومي: إنها استمعت في مستهل جلستها الأسبوعية اليوم إلى تقرير عاجل من وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حول ملابسات حادثة حريق أمتعة المعتمرين، ومساعي الوزارة مع كافة الجهات للتحقيق في الأمر وضمان عدم تكراره، ومعالجة ما يترتب عليه من التزامات على شركات النقل والتأمين.

واطلعت اللجنة على مذكرة تفصيلية من وزارة الاقتصاد حول إجراءات ضبط الأسعار، ومدى توفر السلع والمواد الاستهلاكية في الأسواق، ومساعي تخفيف تداعيات أزمة الغلاء العالمي على المواطنين، وأثر القرارات الحكومية الأخيرة المتخذة بالخصوص.

وبمناسبة يوم الصحة العالمي، أشادت اللجنة بجهود منظومة العمل الصحي في قطاع غزة، سيما في إدارتها لملف جائحة كورونا، وتطوير العديد من الخدمات الصحية كتدشين مستشفى تخصصي لمرضى السرطان، واستحداث تخصصات طبية جديدة، مثل: عمليات زراعة الكلى والقرنية والقوقعة والقلب المفتوح.

وأكدت اللجنة على ضرورة استثمار هذه المناسبة لتذكير العالم بما يتعرض له غذاؤنا وهواؤنا وأرضنا ومياهنا جراء الاحتلال، داعية المؤسسات الحكومية للتركيز على هذه الموضوعات بوصفها معايير الصحة والبيئة التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية لإحياء هذا اليوم.

وناقشت اللجنة عددًا من التقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما اعتمدت محاضر جلسات: لجنة الشؤون الإدارية، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الأمن والسلامة، وخلية الأمن الغذائي، فيما أحالت عددًا من المذكرات والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

اعتماد مشروع تشغيل مؤقت لعدد (160) من أوائل خريجي مراكز التدريب المهني، لكل من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية.

تكليف وزارة المالية بصرف مبلغ مليون ومائة ألف شيكل لصالح وزارة الصحة، بغرض توفير احتياجات خاصة بمجمع الشفاء الطبي.

اعتماد توصيات اللجنة المكلفة بوزارة العدل، لمعايير الإفراج عن النزلاء، ومنح العفو والإفراج لعدد (44) نزيلا، ممن انطبقت عليهم الشروط، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

إقرار نظام ضوابط عمل مؤسسات الإقراض والتمويل في قطاع غزة، المقدم من وزارة الاقتصاد الوطني.

إضافة خدمات جديدة على المنظومة الإلكترونية للموظفين، للاستفادة من المستحقات للمتضررين من الكوارث (الحرائق، المنخفضات الجوية).

اعتماد جدول تشكيلات الوظائف للعام 2022م، وفق المحددات المقترحة من لجنة الشؤون الإدارية.

تسوية ملف نائب مدير مدرسة لكافة الخاضعين لمسابقات خلال الأعوام من 2008 وحتى 2013م، على أن يستكمل ديوان الموظفين العام الإجراءات المطلوبة مع وزارة التربية والتعليم.

إحالة مجموعة من الموظفين إلى التقاعد المبكر، ممن انطبقت عليهم شروط التقاعد، وبناءً على طلبهم.

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