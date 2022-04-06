شؤون فلسطينية

وفاة عميد ورائد من المالية العسكرية.. واشتية ينعاهما

وفاة عميد ورائد من المالية العسكرية.. واشتية ينعاهما
رام الله - دنيا الوطن
توفي مواطنان وأصيب آخرين في حادث سير مروع وقع على طريق نابلس رام الله قرب ترمسعيا شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة الأربعاء.

وافادت مصادر محلية، بوفاة العميد فواز البريمي والرائد سائد طحليش من مرتبات المالية العسكرية على اثر الحادث.

ونعى رئيس الوزراء محمد اشتية، ومجلس الوزراء ، العميد فواز بريمي، والرائد سائد طحليش من موظفي المالية العسكرية ،اللذين توفيا بحادث سير صباح الأربعاء على طريق نابلس رام الله.

وتقدمان من ذويهما، ومن قيادة وأفراد المالية العسكرية بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة.

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