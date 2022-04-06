شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع الرئيسة التنفيذي لمركز كارتر سير العملية الانتخابية وأفق إجراء الانتخابات العامة

اشتية يبحث مع الرئيسة التنفيذي لمركز كارتر سير العملية الانتخابية وأفق إجراء الانتخابات العامة
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مع الرئيسة التنفيذية لـ "مركز كارتر" بيج ألكسندر، برامج المركز وسير العملية الانتخابية للهيئات المحلية وأفق إجراء الانتخابات العامة.

وأشاد رئيس الوزراء بالتقرير الذي أعده مركز كارتر حول الانتخابات البلدية، والذي أشار إلى الإدارة الجيدة للانتخابات، ودعا التقرير الفاعلين الدوليين إلى احترام الحقوق الأساسية للفلسطينيين في عقد انتخاباتهم العامة.

وقال رئيس الوزراء إن إسرائيل تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بانتخاب قادته بمنعها إجراء الانتخابات في القدس، مؤكدا أن مشاركة القدس وأهلها بالانتخابات مسألة سياسية وليست فنية فقط.

ودعا رئيس الوزراء المركز، من خلال منشوراته وشبكة اتصالاته، إلى الدفع نحو إحداث ضغط على إسرائيل للسماح بانتخابات في كل الاراضي الفلسطينية.

وأوضح اشتية أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لتدمير امكانية إقامة دولة فلسطينية، من خلال الاستيلاء على الأراضي، والاستيطان، مطالبا العالم بالتحرك لحماية حل الدولتين.

أخبار ذات صلة

الدولار يسجل ارتفاعًا مقابل الشيكل بشكل مفاجئ

الدولار يسجل ارتفاعًا مقابل الشيكل بشكل مفاجئ

&#34;لجنة متابعة العمل الحكومي&#34; تطلع على ملابسات حادثة حريق أمتعة المعتمرين

"لجنة متابعة العمل الحكومي" تطلع على ملابسات حادثة حريق أمتعة المعتمرين

الاحتلال يفرج عن رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس بشروط

الاحتلال يفرج عن رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس بشروط

دراسة إسرائيلية: 96% من المعتقلين الفلسطينيين يبقون مقيدين بالأصفاد في المستشفيات

دراسة إسرائيلية: 96% من المعتقلين الفلسطينيين يبقون مقيدين بالأصفاد في المستشفيات

وفاة عميد ورائد من المالية العسكرية.. واشتية ينعاهما

وفاة عميد ورائد من المالية العسكرية.. واشتية ينعاهما

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من رمانة للمرة السابعة على التوالي

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من رمانة للمرة السابعة على التوالي

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا شمال طولكرم

الاحتلال اعتقل 33 فلسطينياً من باب العامود منذ بداية رمضان

الاحتلال اعتقل 33 فلسطينياً من باب العامود منذ بداية رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس بشروط

الاحتلال يفرج عن رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس بشروط

اشتية يبحث مع الرئيسة التنفيذي لمركز كارتر سير العملية الانتخابية وأفق إجراء الانتخابات العامة

اشتية يبحث مع الرئيسة التنفيذي لمركز كارتر سير العملية الانتخابية وأفق إجراء الانتخابات العامة

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من رمانة للمرة السابعة على التوالي

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من رمانة للمرة السابعة على التوالي

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا شمال طولكرم

هيئة الاسرى: معاملة وحشية تعرض لها الاسير ابو الهيجاء في مركز تحقيق الجلمة

هيئة الاسرى: معاملة وحشية تعرض لها الاسير ابو الهيجاء في مركز تحقيق الجلمة

الخطيب يدعو للحشد في الأقصى لإفشال طقوس &#34;القرابين&#34;

الخطيب يدعو للحشد في الأقصى لإفشال طقوس "القرابين"

الأسرى الإداريون يدرسون خوض إضراب عن الطعام

الأسرى الإداريون يدرسون خوض إضراب عن الطعام

التعليم العالي و&#34;الفتوى والتشريع&#34; يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

التعليم العالي و"الفتوى والتشريع" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

منوعات

كم تتقاضى إلهام الفضالة في مسلسل أمينة (حاف 2)؟

كم تتقاضى إلهام الفضالة في مسلسل أمينة (حاف 2)؟

بعد تأييد الحكم ضده.. فنان كويتي يحسم جدل حبسه من جديد

بعد تأييد الحكم ضده.. فنان كويتي يحسم جدل حبسه من جديد

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد رفض إجراء العملية الأخيرة له؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد رفض إجراء العملية الأخيرة له؟

شاهد: سُلاف فواخرجي تعلن إنفصالها عن زوجها بطريقة غير متوقعة

شاهد: سُلاف فواخرجي تعلن إنفصالها عن زوجها بطريقة غير متوقعة

زينة تحدث ضجة بتصريحاتها الغريبة عن حياتها الشخصية

زينة تحدث ضجة بتصريحاتها الغريبة عن حياتها الشخصية

شاهد: عائشة بن أحمد تثير الجدل بعد ظهورها بفستان زفاف ملطخ بالدماء

شاهد: عائشة بن أحمد تثير الجدل بعد ظهورها بفستان زفاف ملطخ بالدماء

شاهد: دينا الشربيني تحسم الجدل حول علاقتها بعمرو دياب

شاهد: دينا الشربيني تحسم الجدل حول علاقتها بعمرو دياب

شاهد: حمو بيكا يحدث موجة من الضحك الهستيري بعد حلقته مع رامز جلال

شاهد: حمو بيكا يحدث موجة من الضحك الهستيري بعد حلقته مع رامز جلال

مسلسل &#34;توبة&#34; يتلقى هجوم حاد من الشارع المصري.. ما السبب؟

مسلسل "توبة" يتلقى هجوم حاد من الشارع المصري.. ما السبب؟

القبض على خبيرة تغذية..والسبب

القبض على خبيرة تغذية..والسبب

عربي

&#34;سعيّد&#34;: التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس القوائم

"سعيّد": التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس القوائم

المغرب يدرس جلب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام

المغرب يدرس جلب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام

فيديو.. شرطة الرياض تقبض على &#34;متهور&#34; يسير بمركبته عكس السير

فيديو.. شرطة الرياض تقبض على "متهور" يسير بمركبته عكس السير

أمريكا تؤكد دعمها للسودان في ذكرى احتجاجات السادس من أبريل

أمريكا تؤكد دعمها للسودان في ذكرى احتجاجات السادس من أبريل