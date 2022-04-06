اشتية يدعو بريطانيا لتجسيد قرار برلمانها بالاعتراف بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنجدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مطالبته بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق المسؤولية السياسية والتاريخية التي تترتب عليها، ولحماية حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي يواجهه نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، وطالب اشتية بريطانيا بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة.جاء ذلك خلال استقباله وفدا من البرلمان البريطاني، يضم 15 نائبا عن حزب المحافظين، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله.وشدد اشتية على ضرورة تطبيق القانون الدولي على إسرائيل ومحاسبتها على أفعالها وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا، مشيراً الى أن العديد من التقارير لعدد من مؤسسات حقوق الإنسان، خاصة "هيومان رايتس ووتش، وامنيستي، وبتسيلم"، ذكرت أن إسرائيل دولة فصل عنصري بالواقع والتشريعات.واستعرض رئيس الوزراء مستجدات الأوضاع والإجراءات الإسرائيلية وارتفاع وتيرة الاستيطان والاقتحامات اليومية للأراضي الفلسطينية والقتل والاعتقالات، بالإضافة الى الوضع الاقتصادي الصعب نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة.