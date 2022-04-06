الأب مسلم: بالتطبيع يوقّع العرب مع إسرائيل هزيمة الفتح الإسلامي وسقوط العهدة العمرية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو هيئة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية الأب مانويل مسلم، إن "كل سلاح لا يزغرد من أجل القدس والأقصى والمهد، هو مشبوه، وعلينا هزيمته".وأضاف مسلم أن "القدس لا تستطيع أن تغفر لمن تركها وطبّعوا وأصلحوا مع أعدائها، واعترفوا بإسرائيل قبل أن يتوبوا ويعودوا نادمين إلى حضنها".وتابع: "بالتطبيع يوقّع العرب مع إسرائيل هزيمة الفتح الإسلامي وسقوط العهدة العمرية، وأن فلسطين لم تعد أرض العرب، وأن القدس ليست عاصمة العواصم العربية".ورأى مانويل مسلم أنه "لو تبرعت كل أسرة مسلمة وعربية بثمن وجبة إفطار واحدة للقدس، لتغيّر وجه تاريخ كل فلسطين المحتلة".ويواجه المسجد الأقصى ومدينة القدس اعتداءات وحملات تهويد متواصلة، إلى جانب محاولات استيطانية لتهجير الأهالي الأصليين من الأحياء المقدسية بالبلدة القديمة.ودنس عدد من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وقاموا بجولات استفزازية فيه، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وشارك في الاقتحام عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، وألقى محاضرة دينية متطرفة للمستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى.