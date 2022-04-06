شؤون فلسطينية

المطران حنا: لا يجوز للفلسطينيين انتظار الحرية من المجتمع الدولي

المطران حنا: لا يجوز للفلسطينيين انتظار الحرية من المجتمع الدولي
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في حديث إذاعي صباح هذا اليوم بأننا كفلسطينيين لا يجوز لنا ان نراهن كثيرا على ما يسمى بالمجتمع الدولي فهو لن يحقق لنا اهدافنا على الاطلاق ، فازدواجية المعايير هي سيدة الموقف عند هؤلاء وقد اشبعونا خطابات ومواقف يدعون انها انسانية ومدافعة عن حقوق الانسان وهي في الواقع لم تقدم شيئا لفلسطين وشعبها المظلوم .

وأكد أنه ليس مطلوبا منا أن نعادي ما يسمى بالمجتمع الدولي بل يجب أن نخاطب هؤلاء دائما وان نشدد على ضرورة تدخلهم ولكن لا يجوز ان نتوقع من هؤلاء ان يقدموا لشعبنا الحرية على طبق من ذهب " فلا يحك جلدك إلا ظفرك " فاذا لم يكن الفلسطينيون على قدر هذه المسؤولية فنحن لا نتوقع ان يأتي اي حل لقضيتنا من اي جهة في هذا العالم .

وتابع: "قبل ان نتحدث عن المجتمع الدولي وعن الجهات الخارجية التي نتوقع بأن تكون الى جانبنا ويجب أن نرتب أوضاعنا الفلسطينية الداخلية وأن نلفظ الانقسامات فالبيت الفلسطيني يحتاج الى ترتيب واصلاح وتغيير نحو الأفضل".

وأكد أن: "قوتنا الداخلية ولحمتنا ووعينا وصدقنا واستقاماتنا ووطنيتنا الحقة هي التي تمنحنا القوة والثبات والصمود والرباط حتى نصل إلى أهدافنا المنشودة ، فنحن أصحاب هذه القضية وبدلا من أن نطالب الآخرين بأن يتضامنوا معنا يجب أن نتضامن نحن مع أنفسنا وأن نعمل على إنهاء حالة الانقسام المؤسفة والمخجلة والتي لا يستفيد منها إلا اولئك الذين لا يريدون الخير لشعبنا وقضيته العادلة". 

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