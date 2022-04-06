المطران حنا: تمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس عمل عنصري



وأعرب المطران عن شجبه واستنكاره ورفضه لهذه القرارات التعسفية العنصرية وناشد الأحرار كافة في عالمنا وخاصة المؤسسات والهيئات التي تدعي الحرص على حقوق الانسان بأن تعمل من اجل اعادة افتتاح هذه المؤسسات المغلقة والتي تقدم خدماتها لشعبنا وخاصة في المدينة المقدسة .



وأكد حنا على أن إعادة إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس يعتبر إجراءً ظالمًا ليس مستغربا، فهذا هو الاحتلال الذي يقمع ويظلم ويستهدف الفلسطينيين في القدس كما وفي غيرها من الأماكن، ونتوقع من الأحرار في مشرقنا وعالمنا بأن يتحركوا نصرة للقدس ومؤسساتها وجمعياتها المستهدفة والمستباحة .

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن قرار السلطات الاحتلالية الغاشمة تمديد إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية عاملة في القدس بأنه عمل خطير يندرج في اطار سلسلة إجراءات وقرارات احتلالية غاشمة وظالمة هدفها محاصرة الحضور الفلسطيني في مدينة القدس واضعاف هذا الحضور الأصيل في هذه المدينة المقدسة.