شؤون فلسطينية

المطران حنا: تمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس عمل عنصري

المطران حنا: تمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس عمل عنصري
المطران عطاالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن قرار السلطات الاحتلالية الغاشمة تمديد إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية عاملة في القدس بأنه عمل خطير يندرج في اطار سلسلة إجراءات وقرارات احتلالية غاشمة وظالمة هدفها محاصرة الحضور الفلسطيني في مدينة القدس واضعاف هذا الحضور الأصيل في هذه المدينة المقدسة.

وأعرب المطران عن شجبه واستنكاره ورفضه لهذه القرارات التعسفية العنصرية وناشد الأحرار كافة في عالمنا وخاصة المؤسسات والهيئات التي تدعي الحرص على حقوق الانسان بأن تعمل من اجل اعادة افتتاح هذه المؤسسات المغلقة والتي تقدم خدماتها لشعبنا وخاصة في المدينة المقدسة .

وأكد حنا على أن إعادة إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس يعتبر إجراءً ظالمًا ليس مستغربا، فهذا هو الاحتلال الذي يقمع ويظلم ويستهدف الفلسطينيين في القدس كما وفي غيرها من الأماكن، ونتوقع من الأحرار في مشرقنا وعالمنا بأن يتحركوا نصرة للقدس ومؤسساتها وجمعياتها المستهدفة والمستباحة .

أخبار ذات صلة

هيئة الاسرى: معاملة وحشية تعرض لها الاسير ابو الهيجاء في مركز تحقيق الجلمة

هيئة الاسرى: معاملة وحشية تعرض لها الاسير ابو الهيجاء في مركز تحقيق الجلمة

الخطيب يدعو للحشد في الأقصى لإفشال طقوس &#34;القرابين&#34;

الخطيب يدعو للحشد في الأقصى لإفشال طقوس "القرابين"

خمسة شهداء و11 ألف مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ مطلع 2022

خمسة شهداء و11 ألف مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ مطلع 2022

الأب مسلم: بالتطبيع يوقّع العرب مع إسرائيل هزيمة الفتح الإسلامي وسقوط العهدة العمرية

الأب مسلم: بالتطبيع يوقّع العرب مع إسرائيل هزيمة الفتح الإسلامي وسقوط العهدة العمرية

الأسرى الإداريون يدرسون خوض إضراب عن الطعام

الأسرى الإداريون يدرسون خوض إضراب عن الطعام

المطران حنا: لا يجوز للفلسطينيين انتظار الحرية من المجتمع الدولي

المطران حنا: لا يجوز للفلسطينيين انتظار الحرية من المجتمع الدولي

التعليم العالي و&#34;الفتوى والتشريع&#34; يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

التعليم العالي و"الفتوى والتشريع" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

منيب المصري: دولة الاحتلال ليس لها الحق في تقييد حرية الفلسطينيين بالوصول لأماكن العبادة

منيب المصري: دولة الاحتلال ليس لها الحق في تقييد حرية الفلسطينيين بالوصول لأماكن العبادة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الاسرى: معاملة وحشية تعرض لها الاسير ابو الهيجاء في مركز تحقيق الجلمة

هيئة الاسرى: معاملة وحشية تعرض لها الاسير ابو الهيجاء في مركز تحقيق الجلمة

الخطيب يدعو للحشد في الأقصى لإفشال طقوس &#34;القرابين&#34;

الخطيب يدعو للحشد في الأقصى لإفشال طقوس "القرابين"

الأسرى الإداريون يدرسون خوض إضراب عن الطعام

الأسرى الإداريون يدرسون خوض إضراب عن الطعام

التعليم العالي و&#34;الفتوى والتشريع&#34; يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

التعليم العالي و"الفتوى والتشريع" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

منيب المصري: دولة الاحتلال ليس لها الحق في تقييد حرية الفلسطينيين بالوصول لأماكن العبادة

منيب المصري: دولة الاحتلال ليس لها الحق في تقييد حرية الفلسطينيين بالوصول لأماكن العبادة

وزارة الإعلام: 26 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين الفلسطينيين في مارس الحالي

وزارة الإعلام: 26 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين الفلسطينيين في مارس الحالي

حماية يدين تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي التي دعا فيها إلى اعتقال الفلسطينيين وإعدامهم

حماية يدين تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي التي دعا فيها إلى اعتقال الفلسطينيين وإعدامهم

وزير التنمية: نعمل مع الشركاء من أجل تعزيز نظام حماية اجتماعية مستجيب للأزمات والصدمات

وزير التنمية: نعمل مع الشركاء من أجل تعزيز نظام حماية اجتماعية مستجيب للأزمات والصدمات

منوعات

كم تتقاضى إلهام الفضالة في مسلسل أمينة (حاف 2)؟

كم تتقاضى إلهام الفضالة في مسلسل أمينة (حاف 2)؟

بعد تأييد الحكم ضده.. فنان كويتي يحسم جدل حبسه من جديد

بعد تأييد الحكم ضده.. فنان كويتي يحسم جدل حبسه من جديد

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد رفض إجراء العملية الأخيرة له؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد رفض إجراء العملية الأخيرة له؟

شاهد: سُلاف فواخرجي تعلن إنفصالها عن زوجها بطريقة غير متوقعة

شاهد: سُلاف فواخرجي تعلن إنفصالها عن زوجها بطريقة غير متوقعة

زينة تحدث ضجة بتصريحاتها الغريبة عن حياتها الشخصية

زينة تحدث ضجة بتصريحاتها الغريبة عن حياتها الشخصية

شاهد: عائشة بن أحمد تثير الجدل بعد ظهورها بفستان زفاف ملطخ بالدماء

شاهد: عائشة بن أحمد تثير الجدل بعد ظهورها بفستان زفاف ملطخ بالدماء

شاهد: دينا الشربيني تحسم الجدل حول علاقتها بعمرو دياب

شاهد: دينا الشربيني تحسم الجدل حول علاقتها بعمرو دياب

شاهد: حمو بيكا يحدث موجة من الضحك الهستيري بعد حلقته مع رامز جلال

شاهد: حمو بيكا يحدث موجة من الضحك الهستيري بعد حلقته مع رامز جلال

مسلسل &#34;توبة&#34; يتلقى هجوم حاد من الشارع المصري.. ما السبب؟

مسلسل "توبة" يتلقى هجوم حاد من الشارع المصري.. ما السبب؟

القبض على خبيرة تغذية..والسبب

القبض على خبيرة تغذية..والسبب

عربي

&#34;سعيّد&#34;: التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس القوائم

"سعيّد": التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس القوائم

المغرب يدرس جلب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام

المغرب يدرس جلب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام

فيديو.. شرطة الرياض تقبض على &#34;متهور&#34; يسير بمركبته عكس السير

فيديو.. شرطة الرياض تقبض على "متهور" يسير بمركبته عكس السير

أمريكا تؤكد دعمها للسودان في ذكرى احتجاجات السادس من أبريل

أمريكا تؤكد دعمها للسودان في ذكرى احتجاجات السادس من أبريل