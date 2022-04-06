وزارة الإعلام: 26 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين الفلسطينيين في مارس الحالي

رام الله - دنيا الوطنرصدت وزارة الإعلام (26) انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية وذلك خلال الفترة ما بين 1 إلى 31 من شهر آذار/مارس 2022، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي (18) صحفيا بينهم صحفية واحدة.وثقت الوزارة (5) إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بحق كل من الصحفيين: عبد المحسن شلالدة، مصعب شاور، مأمون وزوز، عبد الله بحش، وهاج بني مفلح.كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلا من الصحفيين: محمد تركمان، يوسف شحادة، إبراهيم السنجلاوي، عبد الرحمن يونس.واعتقلت كلا من الصحفيين: عماد أبو عواد، رجائي حمد، بشرى الطويل، عمر أبو الرب، فيما مددت اعتقال الصحفي محمد نمر عصيدة.وأصيب الصحفي كريم خمايسة بالاختناق الشديد خلال تغطيته اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال مدينة القدس. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر الصحفي عاصم مصطفى الشنار في مدينة نابلس، وسلمته بلاغاً لمراجعةمخابراتها.فيما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الصحفيين خلال تغطيتهم المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.تشدد الوزارة باستمرار على ضرورة حماية الصحفيين وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الخاص بحماية الصحفيين، لضمان محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وعدم إفلاتهم من العقاب.تراوحت الانتهاكات الإسرائيلية خلال هذا الشهر من حيث طبيعتها كالتالي: اعتقال وتمديد اعتقال (6)، احتجاز (5)، إصابة بالرصاص المطاطي (5)، اعتداء بالضرب ومنع من التغطية (3)، اقتحام منزل الصحفي (1)، اختناق شديد (1)، تسليم بلاغ لمراجعة مخابرات الاحتلال (1)، استيلاء على معدات صحفية (1)، حجب على مواقع التواصل الاجتماعي (3).تفاوت التوزيع الجغرافي لهذه الانتهاكات كالتالي: القدس (6)، نابلس (5)، الخليل (3)، محاكم الاحتلال (2)، رام الله والبيرة (2)، بيت لحم (1)، الداخل الفلسطيني (1).