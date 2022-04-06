شؤون فلسطينية

المطران حنا: إن أوقافنا ومقدساتنا المسيحية والاسلامية مستهدفة ومستباحة ويجب أن نكون موحدين

المطران حنا: إن أوقافنا ومقدساتنا المسيحية والاسلامية مستهدفة ومستباحة ويجب أن نكون موحدين
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله صباح اليوم وفدًا مقدسيًا، إنّ الجماعات الاستيطانية والتي تطلق على نفسها جماعات الهيكل والتي تقوم باقتحام الاقصى إنما هدف هؤلاء هو صب الزيت على النار وتحويل الصراع إلى صراع ديني وكل هذا يحظى بدعم من السلطات الاحتلالية الغاشمة التي تسعى للنيل من هوية ومكانة وقدسية مدينة القدس.
وتابع، إننا نرفض الاقتحامات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون للأقصى ونعتبر بأن استفزاز المسلمين في مقدساتهم إنما هو استفزاز للمسيحيين أيضًا فنحن شعب واحد ندافع عن قضية واحدة .

وأضاف، إن استهداف الأوقاف المسيحية وخاصة ما يحدث حاليًا في باب الخليل إنما هو استهداف لشعبنا كله واستهداف للحضور الفلسطيني العريق والاصيل في هذه المدينة المقدسة.


وقال "كلنا مستهدفون ولا يستثنى من ذلك أحد على الإطلاق ولذلك وجب علينا أن نكون موحدين وان نعمل معا وسويا مسيحيين ومسلمين دفاعا عن مدينتنا ومقدساتنا واوقافنا المستهدفة والمستباحة"

وأكد "نرفض اي خطاب يؤجج الكراهية في مجتمعنا ويثير الفتن والتشرذم في صفوفنا وبين ظهرانينا فما نحتاجه في هذه الاوقات هو الخطاب الذي يجمع ويوحد الفلسطينيين جميعا لان وحدتنا هي قوة لنا في دفاعنا عن الحق الذي ننادي به".


 

أخبار ذات صلة

حماية يدين تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي التي دعا فيها إلى اعتقال الفلسطينيين وإعدامهم

حماية يدين تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي التي دعا فيها إلى اعتقال الفلسطينيين وإعدامهم

الطيراوي يطالب كافة الشرائح الوطنية بالوقوف لجانب اتحاد المعلمين بمطالباتهم لحقوقهم

الطيراوي يطالب كافة الشرائح الوطنية بالوقوف لجانب اتحاد المعلمين بمطالباتهم لحقوقهم

هيئة الأسرى: تواصلنا مع الصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية لحماية الأسرى من (كورونا)

هيئة الأسرى: تواصلنا مع الصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية لحماية الأسرى من (كورونا)

وزير التنمية: نعمل مع الشركاء من أجل تعزيز نظام حماية اجتماعية مستجيب للأزمات والصدمات

وزير التنمية: نعمل مع الشركاء من أجل تعزيز نظام حماية اجتماعية مستجيب للأزمات والصدمات

اتحاد المعلِّمين لِـ&#34;دنيا الوطن&#34;: سنصعِّد الفعاليات في حال لم نتلقَّ ردًا من الحكومة الفلسطينية

اتحاد المعلِّمين لِـ"دنيا الوطن": سنصعِّد الفعاليات في حال لم نتلقَّ ردًا من الحكومة الفلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو للنفير العام للتصدي لمسيرات اليمين المتطرف في القدس

"النضال الشعبي" تدعو للنفير العام للتصدي لمسيرات اليمين المتطرف في القدس

الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية يرحب برفع دعوى قضائية ضد مجموعة &#34;إن أس أو&#34;

الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية يرحب برفع دعوى قضائية ضد مجموعة "إن أس أو"

مجلس العلاقات: انتهاكات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين تتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي

مجلس العلاقات: انتهاكات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين تتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماية يدين تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي التي دعا فيها إلى اعتقال الفلسطينيين وإعدامهم

حماية يدين تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي التي دعا فيها إلى اعتقال الفلسطينيين وإعدامهم

وزير التنمية: نعمل مع الشركاء من أجل تعزيز نظام حماية اجتماعية مستجيب للأزمات والصدمات

وزير التنمية: نعمل مع الشركاء من أجل تعزيز نظام حماية اجتماعية مستجيب للأزمات والصدمات

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو للنفير العام للتصدي لمسيرات اليمين المتطرف في القدس

"النضال الشعبي" تدعو للنفير العام للتصدي لمسيرات اليمين المتطرف في القدس

الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية يرحب برفع دعوى قضائية ضد مجموعة &#34;إن أس أو&#34;

الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية يرحب برفع دعوى قضائية ضد مجموعة "إن أس أو"

مجلس العلاقات: انتهاكات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين تتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي

مجلس العلاقات: انتهاكات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين تتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي

أبو جيش يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون المشترك

أبو جيش يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون المشترك

&#34;التربية&#34; تشيد بحصول المدرسة الفلسطينية في قطر على المراكز الأعلى في دوري المناظرات

"التربية" تشيد بحصول المدرسة الفلسطينية في قطر على المراكز الأعلى في دوري المناظرات

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 20 مخالفاً للنيابة العامة خلال آذار الماضي

وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 20 مخالفاً للنيابة العامة خلال آذار الماضي

منوعات

كم تتقاضى إلهام الفضالة في مسلسل أمينة (حاف 2)؟

كم تتقاضى إلهام الفضالة في مسلسل أمينة (حاف 2)؟

بعد تأييد الحكم ضده.. فنان كويتي يحسم جدل حبسه من جديد

بعد تأييد الحكم ضده.. فنان كويتي يحسم جدل حبسه من جديد

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد رفض إجراء العملية الأخيرة له؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد رفض إجراء العملية الأخيرة له؟

شاهد: سُلاف فواخرجي تعلن إنفصالها عن زوجها بطريقة غير متوقعة

شاهد: سُلاف فواخرجي تعلن إنفصالها عن زوجها بطريقة غير متوقعة

زينة تحدث ضجة بتصريحاتها الغريبة عن حياتها الشخصية

زينة تحدث ضجة بتصريحاتها الغريبة عن حياتها الشخصية

شاهد: عائشة بن أحمد تثير الجدل بعد ظهورها بفستان زفاف ملطخ بالدماء

شاهد: عائشة بن أحمد تثير الجدل بعد ظهورها بفستان زفاف ملطخ بالدماء

شاهد: دينا الشربيني تحسم الجدل حول علاقتها بعمرو دياب

شاهد: دينا الشربيني تحسم الجدل حول علاقتها بعمرو دياب

شاهد: حمو بيكا يحدث موجة من الضحك الهستيري بعد حلقته مع رامز جلال

شاهد: حمو بيكا يحدث موجة من الضحك الهستيري بعد حلقته مع رامز جلال

مسلسل &#34;توبة&#34; يتلقى هجوم حاد من الشارع المصري.. ما السبب؟

مسلسل "توبة" يتلقى هجوم حاد من الشارع المصري.. ما السبب؟

القبض على خبيرة تغذية..والسبب

القبض على خبيرة تغذية..والسبب

عربي

&#34;سعيّد&#34;: التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس القوائم

"سعيّد": التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس القوائم

المغرب يدرس جلب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام

المغرب يدرس جلب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام

فيديو.. شرطة الرياض تقبض على &#34;متهور&#34; يسير بمركبته عكس السير

فيديو.. شرطة الرياض تقبض على "متهور" يسير بمركبته عكس السير

أمريكا تؤكد دعمها للسودان في ذكرى احتجاجات السادس من أبريل

أمريكا تؤكد دعمها للسودان في ذكرى احتجاجات السادس من أبريل