المطران حنا: إن أوقافنا ومقدساتنا المسيحية والاسلامية مستهدفة ومستباحة ويجب أن نكون موحدين

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله صباح اليوم وفدًا مقدسيًا، إنّ الجماعات الاستيطانية والتي تطلق على نفسها جماعات الهيكل والتي تقوم باقتحام الاقصى إنما هدف هؤلاء هو صب الزيت على النار وتحويل الصراع إلى صراع ديني وكل هذا يحظى بدعم من السلطات الاحتلالية الغاشمة التي تسعى للنيل من هوية ومكانة وقدسية مدينة القدس.وتابع، إننا نرفض الاقتحامات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون للأقصى ونعتبر بأن استفزاز المسلمين في مقدساتهم إنما هو استفزاز للمسيحيين أيضًا فنحن شعب واحد ندافع عن قضية واحدة .وأضاف، إن استهداف الأوقاف المسيحية وخاصة ما يحدث حاليًا في باب الخليل إنما هو استهداف لشعبنا كله واستهداف للحضور الفلسطيني العريق والاصيل في هذه المدينة المقدسة.وقال "كلنا مستهدفون ولا يستثنى من ذلك أحد على الإطلاق ولذلك وجب علينا أن نكون موحدين وان نعمل معا وسويا مسيحيين ومسلمين دفاعا عن مدينتنا ومقدساتنا واوقافنا المستهدفة والمستباحة"وأكد "نرفض اي خطاب يؤجج الكراهية في مجتمعنا ويثير الفتن والتشرذم في صفوفنا وبين ظهرانينا فما نحتاجه في هذه الاوقات هو الخطاب الذي يجمع ويوحد الفلسطينيين جميعا لان وحدتنا هي قوة لنا في دفاعنا عن الحق الذي ننادي به".