الطيراوي يطالب كافة الشرائح الوطنية بالوقوف لجانب اتحاد المعلمين بمطالباتهم لحقوقهم
أصدر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض المنظمات الشعبية ، توفيق الطيراوي، بياناً أعلن فيه مساندته لاتحاد المعلمين في مطالباتهم المالية.
وقال الطيراوي في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن مفوضية المنظمات الشعبية تتابع باهتمام بالغ مجريات الأمور في الساحة الفلسطينية وفي الحركة النقابية وهي تقف إلى جانب الاتحادات والنقابات في المطالبة بحقوق منتسبيها وتخص بالذكر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، هذه المؤسسة الوطنية والنقابية التي كانت ولا زالت في طليعة العمل وفي المقدمة دوما وأننا نؤكد على ضرورة تلبية مطالب النقابات والاتحادات وضرورة وقوف جميع الشرائح الوطنية ومن يؤمنون بأهمية العمل النقابي الى جانبهم.
وأضاف: "إلا أنه وجب علينا أن نعي تماما الواقع الصعب الذي نعيشه في ظل فرض الاحتلال الإسرائيلي ضائقة مالية على السلطة الوطنية الفلسطينية بتحفظه على مستحقاتها تحت ذرائع اقتطاعات الاسرى والشهداء بالإضافة الى عدم تسديد الدول المانحة والاخوة العرب لالتزاماتهم المالية منذ سنوات مما عكس نفسه على لقمة عيش الموظفين وأبناء الشعب الفلسطيني اجمع".
وشدد على أن "الانتماء والوطنية تحتم علينا تفهم ظروف وواقع السلطة الفلسطينية الا انه كان من الاحرى على المسؤولين ان يخرجوا ليصارحوا شعبنا بهذه الأزمة حتى يتحمل كل منا مسؤوليته".
وقال الطيراوي: إن الاحتلال يحاول تركيعنا وفرض الحصار المالي والسياسي والاقتصادي علينا من كل الجهات لينالوا من عزيمة هذا الشعب العظيم.
أكد رئيس الاتحاد العام للمعلِّمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، أنّ اتحاد المعلمين سيتجه نحو تصعيد الفعاليات خلال الأسبوع القادم في حال لم يتلقُّوا ردًا من الحكومة الفلسطينية.
وقال ارزيقات في تصريح خاص لِـ" دنيا الوطن"، إنّ اتحاد المعلمين الفلسطينيين قد بدأ مجموعة من الفعاليات النقابية، وأصدر بيانًا فيه مجموعة من المطالب الموجّهة للحكومة الفلسطينية ونحن في انتظار رد الحكومة الفلسطينية على هذه المطالب".
وأضاف ارزيقات "الفعاليات التي أعلناها ما زالت قائمة، ويوم غدٍ سيكون تعليق الدوام بعد الحصة الثانية، وبعد ذلك ستجتمع قيادة اتحاد المعلمين الفلسطينيين، يوم الجمعة، لتصدر بيانًا آخر تجاه الأسبوع القادم".
وتابع "نحن نتمنى على الحكومة الفلسطينية الاستجابة والاستماع إلى كل كلمة وردت في بيان اتحاد المعلمين الفلسطينيين، لما لهذه المطالب من قيمة عليا في رفع شأن المعلم ورفع المستوى المعيشي للمعلم الفلسطيني".
وأشار ارزيقات إلى أن طبيعة الفعاليات المستقبيلة ستعتمد كليًا على طبيعة الرد من الحكومة الفلسطينية بخصوص المطالب داخل البيان.
وكان اتحاد المعلمين الفلسطينين، قد أصدر بيانًا يوم الإثنين المُنصرم، يتضمن مجموعة من المطالب والخطوات النقابية بهدف الضغط على الحكومة الفلسطينية في مسألة الرواتب وقضايا أُخرى عالقة.
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