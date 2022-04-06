الطيراوي يطالب كافة الشرائح الوطنية بالوقوف لجانب اتحاد المعلمين بمطالباتهم لحقوقهم

أكد رئيس الاتحاد العام للمعلِّمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، أنّ اتحاد المعلمين سيتجه نحو تصعيد الفعاليات خلال الأسبوع القادم في حال لم يتلقُّوا ردًا من الحكومة الفلسطينية.





وقال ارزيقات في تصريح خاص لِـ" دنيا الوطن"، إنّ اتحاد المعلمين الفلسطينيين قد بدأ مجموعة من الفعاليات النقابية، وأصدر بيانًا فيه مجموعة من المطالب الموجّهة للحكومة الفلسطينية ونحن في انتظار رد الحكومة الفلسطينية على هذه المطالب".





وأضاف ارزيقات "الفعاليات التي أعلناها ما زالت قائمة، ويوم غدٍ سيكون تعليق الدوام بعد الحصة الثانية، وبعد ذلك ستجتمع قيادة اتحاد المعلمين الفلسطينيين، يوم الجمعة، لتصدر بيانًا آخر تجاه الأسبوع القادم".

وتابع "نحن نتمنى على الحكومة الفلسطينية الاستجابة والاستماع إلى كل كلمة وردت في بيان اتحاد المعلمين الفلسطينيين، لما لهذه المطالب من قيمة عليا في رفع شأن المعلم ورفع المستوى المعيشي للمعلم الفلسطيني".



