هيئة الأسرى: تواصلنا مع الصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية لحماية الأسرى من (كورونا)

خاص دنيا الوطن - شيماء عيدقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إنه "تم التواصل مع الصليب الأحمر وعدد مؤسسات حقوقية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي وحمايتهم من فايروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تمنع الفايروس من التسلل إلى داخل السجون الإسرائيلية".وأضاف في تصريح خاص لِـ" دنيا الوطن"، أنّه "تم مطالبة الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتخفيف عن الأسرى وإعطائهم حقوقهم كاملة خلال شهر رمضان المبارك".وقد ذكرت، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، أن إدارة مستشفى سجن الرملة، أبلغت محاميها بأن أسيرًا واحدًا فقط مصاب بفيروس (كورونا) داخل المستشفى، وأنه تم إجراء فحص لكافة الأسرى المرضى كونهم مخالطين ولم تظهر نتيجتها حتى اللحظة، وهناك توقعات بظهور عدد من الإصابات.وأشارت الهيئة إلى أنّ جميع من يقبعون في نفس القسم، هم من الأسرى المرضى الذين يعانون أوضاعًا صحية مزمنة.