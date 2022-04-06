شؤون فلسطينية

اتحاد المعلِّمين لِـ"دنيا الوطن": سنصعِّد الفعاليات في حال لم نتلقَّ ردًا من الحكومة الفلسطينية

اتحاد المعلِّمين لِـ"دنيا الوطن": سنصعِّد الفعاليات في حال لم نتلقَّ ردًا من الحكومة الفلسطينية
خاص دنيا الوطن - شيماء عيد
أكد رئيس الاتحاد العام للمعلِّمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، أنّ اتحاد المعلمين سيتجه نحو تصعيد الفعاليات خلال الأسبوع القادم في حال لم يتلقُّوا ردًا من الحكومة الفلسطينية.

وقال ارزيقات في تصريح خاص لِـ" دنيا الوطن"، إنّ اتحاد المعلمين الفلسطينيين قد بدأ مجموعة من الفعاليات النقابية، وأصدر بيانًا فيه مجموعة من المطالب الموجّهة للحكومة الفلسطينية ونحن في انتظار رد الحكومة الفلسطينية على هذه المطالب".

وأضاف ارزيقات "الفعاليات التي أعلناها ما زالت قائمة، ويوم غدٍ سيكون تعليق الدوام بعد الحصة الثانية، وبعد ذلك ستجتمع قيادة اتحاد المعلمين الفلسطينيين، يوم الجمعة، لتصدر بيانًا آخر تجاه الأسبوع القادم".

وتابع "نحن نتمنى على الحكومة الفلسطينية الاستجابة والاستماع إلى كل كلمة وردت في بيان اتحاد المعلمين الفلسطينيين، لما لهذه المطالب من قيمة عليا في رفع شأن المعلم ورفع المستوى المعيشي للمعلم الفلسطيني".

وأشار ارزيقات إلى أن طبيعة الفعاليات المستقبيلة ستعتمد كليًا على طبيعة الرد من الحكومة الفلسطينية بخصوص المطالب داخل البيان.

وكان اتحاد المعلمين الفلسطينين، قد أصدر بيانًا يوم الإثنين المُنصرم، يتضمن مجموعة من المطالب والخطوات النقابية بهدف الضغط على الحكومة الفلسطينية في مسألة الرواتب وقضايا أُخرى عالقة.

والجدير بالذكر، أنّ السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة، الأمر الذي دفعها لصرف رواتب تصل لـ (80) % لموظيفها وجعلها تنتظر إقرار الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي في إطار الدعم الفلسطيني.

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