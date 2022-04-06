شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي" تدعو للنفير العام للتصدي لمسيرات اليمين المتطرف في القدس

"النضال الشعبي" تدعو للنفير العام للتصدي لمسيرات اليمين المتطرف في القدس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أبناء شعبنا للنفير العام مساء اليوم الأربعاء، وذلك للتصدي لاقتحام رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو الذي سيشارك بمسيرة للمستوطنين الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، للمسجد الأقصى، والتي تأتي في اطار عمليات العربدة المتواصلة من قبل الاحتلال ضد المدينة المقدسة والتي تتم برعاية وحماية حكومة بينيت المتطرفة.

وأكد نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش أن حكومة الاحتلال تواصل خطواتها العنصرية والفاشية بدعمها لإرهاب المستوطنين من خلال ما يسمى المسيرات والاقتحامات المتتالية للمسجد الاقصى، بهدف الغاء الوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة.

ودعا كوادر الجبهة في كافة محافظات الوطن وجماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، لاعلان اليوم الاربعاء، يوم غضب والخروج بمسيرات للدفاع عن العاصمة في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وتابع إنّ ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات لحقوق الانسان، وتهويد واستيطان مستمر بالقدس، هو إرهاب دولة منظم، ومحاولة بائسة من أجل تطبيق قوانينه العنصرية على العاصمة، وحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفجير الأوضاع في المنطقة.

وأكد أن إرادة الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية وصلابته وايمانه بعدالة قضيته ووقوفه صفا واحدا بالدفاع عن العاصمة القدس، ستدحر ارهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال.

وأضاف أبو غوش أنّ ما يقوم به أهلنا بالقدس هو اشتباك مع الاحتلال للتأكيد على فلسطينية وعروبة المدينة، وأنّ كافة قرارات وخطط الاحتلال تفتت أمام هذا الصمود والتصدي المقدسي الذي يؤكّد للعالم أجمع على أنّ القدس فلسطينية، وأن هذا الصمود سينتصر على العدوان الإسرائيلي.

ووجه أبو غوش تحية فخر واعتزاز للأهالي الصامدين في العاصمة القدس في حي الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وكافة مناطق وبلدات العاصمة ،على ثباتهم وإرادتهم، وتضحياتهم التي تجسدت منذ اندلاع المواجهات الاخيرة بالدفاع عن المسجد الاقصى والمدينة المقدسة وانتصرت على العدوان الاسرائيلي.

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