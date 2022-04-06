"التربية" تشيد بحصول المدرسة الفلسطينية في قطر على المراكز الأعلى في دوري المناظرات



حيث حققت الفرق الثلاث المشاركة إنجازًا كبيرًا؛ إذ حصدت أعلى المراكز في الدوري وذلك على النحو التالي: فريق الفلسطينية ٢ حصد المركز الثاني بواقع خمس جولات فوز من أصل ست جولات وبرصيد نقاط مجموعه ٧٣٢ نقطة، وحصد الفريق البديل (فريق المدرسة الاحتياطي) المركز الثالث على مستوى الدولة بواقع خمس جولات من أصل ست جولات وحصد من النقاط ما مجموعه ٧٣٠ نقطة، كما حصد فريق الفلسطينية ١

المركز الرابع بخمس جولات فوز من أصل ست جولات برصيد نقاط ٧٢٨ نقطة.





وفي سياق متصل، حصدت المدرسة على مستوى المتحدثين خمسة مراكز من أصل أفضل عشرة متحدثين على مستوى الدولة وذلك على النحو الآتي: الطالبة آية حسام ميتاني المركز الثاني على مستوى الدولة، وفرح محمود صالح المركز الثالث، ومروة

المبارك المركز الخامس، ولين حسام البطش السادس، ومنى الحمراء العاشر.





وثمنت الوزارة تميز فرق المدرسة الفلسطينية في قطر في هذه المسابقة وحصادها لمراكز متقدمة، مؤكدةً أن هذا التألق يبرهن على تألق مدارسنا في الخارج، مباركةً لإدارة المدرسة وكادرها وطلبتها على تسجيل هذه الإنجازات والتي باتت عُرفاً سنوياً.



يذكر أن فريق المدرسة الفلسطينية للمناظرات للمرحلة الثانوية قد تأهل للدوري الوطني للمناظرات للمرحلة الثانوية وقد حصد أفضل النتائج في مجموع الدوري الأول والثاني وعلى كل المستويات فقد أحرزت الطالبة ليان محمد المركز الثاني على مستوى المتحدثين في دوريين متتاليين؛ مما يؤهلها للفوز على مستوى الدولة أيضًا في الدوري الوطني المتوقع في شهر أيار المقبل.





يذكر أن فريق المدرسة الفلسطينية للمناظرات للمرحلة الثانوية قد تأهل للدوري الوطني للمناظرات للمرحلة الثانوية وقد حصد أفضل النتائج في مجموع الدوري الأول والثاني وعلى كل المستويات فقد أحرزت الطالبة ليان محمد المركز الثاني على مستوى المتحدثين في دوريين متتاليين؛ مما يؤهلها للفوز على مستوى الدولة أيضًا في الدوري الوطني المتوقع في شهر أيار المقبل.

رام الله - دنيا الوطنأشادت وزارة التربية والتعليم، بحصول فرق المدرسة الفلسطينية في قطر على المراكز الأعلى بدوري المناظرات للمرحلة الإعدادية، على مستوى دولة قطر.