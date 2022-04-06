أسوة بإجراءات إسرائيلية.. حماية المستهلك تدعو وزارة المالية لخفض ضريبة المحروقات





وسينخفض سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" بالخدمة الذاتية من 7.44 شيكل حاليا إلى 6.94 شيكل.



رام الله - دنيا الوطنشددت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، على ضرورة اعتماد وزارة المالية لذات التخفيضات الضريبية على المحروقات في السوق الإسرائيلي والتي بلغت نصف شيكل لكل لتر من "بنزين 95" الأكثر استخدما، حيث كانت وزارة المالية والتخطيط توضح دائما أنها مع التخفيضات الا أن الغلاف الجمركي الموحد مع السوق الإسرائيلي لا يسمح وها نحن نتابع خطوات تسمح لنا بالتخفيضات.وأضافت الجمعية في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "أن سلسلة من الإجراءات الضريبية التخفيفية قد اعتمدت في السوق الإسرائيلي على مراحل الأمر الذي يتيح لنا اتخاذ ذات الإجراءات مع استغلال مساحة المتاح لنا بنسبة أقل منهم مثل ضريبة القيمة المضافة التي يجب ان تكون أقل بشحطتين بالمائة عن نسبتها في السوق الإسرائيلي وكذلك أسعار المحروقات وغيرها."ووصفت جمعية المستهلك الوضع المالي لفلسطين بأنها صعب ومعقد الا أن حقوق المستهلك في ظل هذا الغلاء المستفحل في السوق الفلسطيني لا تنتظر تحسن الوضع المالي لأنها ستقود الى تضرر قطاعات جديدة أوسع من الشعب الفلسطيني وسيتراجع الوضع المعيشي برمته أن لم تكن ملامح بداية هذا التراجع قد وقعت فعلا.وكان وزير المالية الإسرائيلي أعلن عن خفض ضريبة المحروقات (البلو) بنصف شيكل بصورة فورية ولمدة ثلاثة أشهر.