شؤون فلسطينية

نقابة المهندسين -مركز القدس تصدر بياناً بخصوص انهيار مبنى قيد الإنشاء في طولكرم

نقابة المهندسين -مركز القدس تصدر بياناً بخصوص انهيار مبنى قيد الإنشاء في طولكرم
انهيار مبنى قيد الإنشاء في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة المهندسين - مركز القدس، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة طولكرم.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

فيما يخص واقعة انهيار مبنى قيد الإنشاء بالقرب من دوّار اليونس في مدينة طولكرم بتاريخ 27/3/2022، قام وزير الأشغال العامة والإسكان بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في واقعة الانهيار بحيث ترفع تقريرها وتوصياتها للوزير خلال عشرة أيام، علماً بأن نقابة المهندسين ممثلة في اللجنة. 

وتؤكد النقابة أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من النقيب أو مجلس النقابة بخصوص الموضوع انتظاراً لنتائج تحقيق اللجنة المكلفة.




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