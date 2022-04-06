نقابة المهندسين -مركز القدس تصدر بياناً بخصوص انهيار مبنى قيد الإنشاء في طولكرم



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





فيما يخص واقعة انهيار مبنى قيد الإنشاء بالقرب من دوّار اليونس في مدينة طولكرم بتاريخ 27/3/2022، قام وزير الأشغال العامة والإسكان بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في واقعة الانهيار بحيث ترفع تقريرها وتوصياتها للوزير خلال عشرة أيام، علماً بأن نقابة المهندسين ممثلة في اللجنة.















وتؤكد النقابة أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من النقيب أو مجلس النقابة بخصوص الموضوع انتظاراً لنتائج تحقيق اللجنة المكلفة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة المهندسين - مركز القدس، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة طولكرم.