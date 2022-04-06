"سعيّد": التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس القوائم

إنّ "الهيئة المستقلة للانتخابات ستشرف على الانتخابات لكن ليس بتركيبتها الحالية".

إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون في دورتين".

في 30 آذار/مارس المُنصرم،

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التونسي، قيس سعيّد،ووفق وكالة (رويترز)، تابع الرئيس التونسي، "ونوّه سعيّد، إلى أن التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس على القوائم.وفيما يخص تصرحيات أردوغان الأخيرة، علّق سعيّد "نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية، ولسنا ولاية عثمانية ولا ننتظر فرماناً"وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد أعلنحل البرلمان التونسي بناءً على الفصل الثاني والسبعين من الدستور.