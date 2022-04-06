"سعيّد": التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس القوائم
قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إنّ "الهيئة المستقلة للانتخابات ستشرف على الانتخابات لكن ليس بتركيبتها الحالية".
ووفق وكالة (رويترز)، تابع الرئيس التونسي، "إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون في دورتين".
ونوّه سعيّد، إلى أن التصويت في الانتخابات البرلمانية سيكون على الأفراد وليس على القوائم.
وفيما يخص تصرحيات أردوغان الأخيرة، علّق سعيّد "نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية، ولسنا ولاية عثمانية ولا ننتظر فرماناً"
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد أعلن في 30 آذار/مارس المُنصرم، حل البرلمان التونسي بناءً على الفصل الثاني والسبعين من الدستور.
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