شؤون فلسطينية

بعد احتراق أمتعة المعتمرين.. القوى الوطنية تطالب مصر بتغيير طريقة التعامل مع المسافرين

بعد احتراق أمتعة المعتمرين.. القوى الوطنية تطالب مصر بتغيير طريقة التعامل مع المسافرين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، بغزة، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في احتراق أمتعة المعتمرين الفلسطينيين في العريش.

وأعربت اللجنة عن تضامنها الكامل مع المعتمرين الفلسطينيين الذين تعرضت حقائبهم وأمتعتهم كاملة للاحتراق في مدينة العريش المصرية أثناء شحنها إلى قطاع غزة.

وطالبت الحكومة المصرية بسرعة التحقيق في ملابسات هذه المأساة والوقوف على أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين وتحمل المسؤولية في تعويض المعتمرين الفلسطينيين عمّا لحق بهم من خسائر فادحة.

وناشدت لجنة المتابعة الجانب المصري بتغيير طريقة التعامل مع المسافرين الفلسطينيين بشكل عام والحجاج والمعتمرين بشكل خاص وتسهيل عمليه تنقلهم عبر معبر رفح والتراجع عن كل القيود والإجراءات التي تعقّد عملية السفر وتجعلها رحلة متعبة وطويلة وخطيرة بسبب إجراءات غير مبررة وصعبة.

وأكدت لجنة المتابعة على استمرارها في متابعة هذا الحادث لتبيان الحقيقة وإنصاف المعتمرين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، اليوم الأربعاء، أنه تم إبلاغهم رسميًا من الجانب المصري، أنه عند وصول شاحنة الحقائب منطقة سبيكة بالعريش، تعرضت لاشتعال النيران فيها.

وأضافت الوزارة أن ذلك أدى لاحتراقها بالكامل، نتيجة ماس كهربائي وعدم قدرتهم من السيطرة عليه.

وطالبت الوزارة الجانب المصري بالتحقيق في الأمر للوقوف على حيثيات الحادث.

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