وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 20 مخالفاً للنيابة العامة خلال آذار الماضي

رام الله - دنيا الوطنأحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلالشهر آذار الماضي، 20 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التزامهم بالأسعار وإشهارها على السلع المعروضة في محلاتهم.جاء ذلك خلال تنفيذ الطواقم الميدانية 431 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، شملت 3288 محلا ومنشأة، وجد من بينها 106 محلاً مخالفاً تم خلالها أخطار الطواقم لـ 43 محلا وتسجيل 35 تعهداً قانونياً لمخالفين بغرض تصويب وضعها القانوني.وأفاد التقرير الشهري إلى ضبط الطواقم الرقابية 53 من المنتجات اغلبها غيروطنية حيث بلغ كمية منتجات وسلع المستعمرات الإسرائيلية 28 طن بقيمة بلغت قرابة 30 ألف شيقل.وبحسب التقرير تعاملت الطواقم مع 307 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية، فيما تم سحب 54 عينة من السلع والمنتجات لفحصها مخبريا والتأكد من صحتها وسلامتها للمستهلك.