غزة: تحرير 12 محضر ضبط لتجار غير ملتزمين بتسعيرة الدواجن

رام الله - دنيا الوطنحررت مباحث التموين والمعادن الثمينة، بغزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 محضر ضبط لتجار لم يلتزموا بتسعيرة الدجاج الحي المُقَرة من الجهات المختصة.وأوضحت مباحث التموين، أنها أحالت 6 تجار منهم للنيابة العامة، وأبلغت مزارعي الدواجن بضرورة بيع الدجاج فوق 1.5 كجم خلال اليوم في الأسواق.وأوقفت مباحث التموين بالاشتراك مع وزارة الصحة، صاحب مخزن لبيع مواد غذائية محافظة خان يونس بشكل مؤقت لعدم التزامه بالشروط الصحية.وأشارت إلى أنها أحالت ملفات القضايا للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.