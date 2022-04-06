عشرات المستوطنين يدنسون الأقصى قبل ساعات من اقتحام نتنياهو

وشارك في الاقتحام عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، وألقى محاضرة دينية متطرفة للمستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى.



يأتي ذلك قبيل اقتحام رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو للمسجد الأقصى، والمقرر في ساعات المساء من

اليوم.



وقرر نتنياهو المشاركة في مسيرة لليمينيين المتطرفين الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، فيما أعلنت قوات الاحتلال الاستنفار بمدينة القدس المحتلة خشية من إشعال الاقتحام هبة شعبية ومقدسية جديدة.



وكان وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد اقتحم مؤخرا، منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، بحجة تفقد الجنود الإسرائيليين في

هذه المنطقة.



رام الله - دنيا الوطناقتحم عدد من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وقاموا بجولات استفزازية فيه.وذكرت مصادر مقدسية أن 83 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأربعاء، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.