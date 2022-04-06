تفاصيل اجتماع بين "الديمقراطية" وحماس في لبنان

رام الله - دنيا الوطناستقبلت قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، وفداً من قيادة حركة حماس ضم أحمد عبد الهادي، ايمن شناعة، ابو العبد مشهور وابو خليل قاسم، فيما ضم وفد الجبهة، علي فيصل، عدنان يوسف، يوسف احمد وفتحي كليب.وعرض الطرفان الأوضاع العامة، وأكدا على "أن جرائم العدو الصهيوني في فلسطين لن توقف زخم المقاومة المتصاعدة على امتداد كل الأرض الفلسطينية في مواجهة مشاريع الاستيطان والضم في الضفة والقدس المحتلتين"، مجددين الدعوة لتصعيد المقاومة بمختلف اشكالها وتوفير الحاضنة والحماية السياسية لكل الفعاليات الشعبية اليومية وتطويرها باتجاه انتفاضة شاملة في وجه المحتلين والمستوطنين.وأكد وفد الجبهة خلال اللقاء على ضرورة مواجهة التحدّيات برؤية وطنية موحّدة، والبحث المشترك عن السبل الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية، واطلاق حوار وطني شامل يضم الجميع بما يوصلنا الى تقاطعات وطنية مشتركة تكون ملزمة للجميع، وعلى قاعدة اعتبار الشراكة والوحدة الوطنية ثابتة من ثوابت شعبنا لا يجب التفريط فيها تحت أي اعتبار.وعرض الوفدان لأوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان واكدا على الحرص على المصلحة الوطنية خاصة في ظل تعرض قضية اللاجئين بشكل عام وشعبنا في لبنان بشكل خاص لحملات مشبوهة تستهدف النيل من وحدة شعبنا وتسعى لاستغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لطرح مشاريع تعبث بحقوقنا الوطنية.وجدد الطرفان دعوتهما لوكالة الغوث بمواكبة الازمة اللبنانية لجهة مد شعبنا باحتياجاته المعيشية والحياتية واعتماد خطة الطوارئ الاغاثية، وعدم الارتهان للإدارة الامريكية التي ما زالت تضغط على (أونروا) والدول المانحة لعدم القيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين، والسعي الفلسطيني المشترك والموحد مع الكتل والأحزاب اللبنانية والتواصل مع الدولة ومؤسساتها المختلفة لإيجاد الحلول والمعالجات الصحيحة للمشكلات الناتجة عن تداعيات الازمة اللبنانية والعمل على إقرار الحقوق الإنسانية، مع التأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المخيمات وعلاقاتها الإيجابية بالجوار.كما أكد الطرفان على تمسكهما بالعمل الفلسطيني المشترك، وضرورة مقاربة قضايا شعبنا بموقف فلسطيني موحد.