شؤون فلسطينية

بلدية غزة تنجز موقفاً للسيارات على شاطئ البحر غرب شارع الرشيد

بلدية غزة تنجز موقفاً للسيارات على شاطئ البحر غرب شارع الرشيد
رام الله - دنيا الوطن
أنجزت بلدية غزة أعمال إنشاء موقف للسيارات على شاطئ البحر غرب تقاطع شارع الرشيد مع شارع عون الشوا (رقم 8)، لتوفير مواقف للسيارات على الواجهة البحرية.

وأفاد رئيس قسم الواجهة البحرية في البلدية م. عبد الرحمن حميد بأن الموقف البالغ مساحته الإجمالية 5 دونمات يقع في نهاية شارع عون الشوا (رقم 8)، وسيساهم في التخفيف من الازدحام المروري في فصل الصيف وسيخفف من السيارات الموجودة على جانبي الطريق.

وأوضح حميد أن إنشاء هذا الموقف يأتي ضمن رؤية البلدية في تطوير الواجهة البحرية، مؤكداً أن البلدية ستواصل عملية تطوير الموقف بشكل يتناسب مع المصطافين من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لحل مشكلة الازدحام المروري.

وأشار إلى مواصلة عملية تطوير الواجهة البحرية وإعادة تنظيم الأكشاك وترتيبها بما يضمن توزيعها بشكل مناسب وترك مساحات واسعة للمصطافين وإتاحة رؤية البحر للمشاة على الكورنيش.

وكانت البلدية قد شرعت في الآونة الأخيرة بإرجاع الأكشاك عشرة أمتار إلى الغرب من شارع الرشيد، ووضعها في منسوب ثانٍ منخفض عن الشارع، ضمن أعمال توسيع الأرصفة واستدراك الإشكاليات السابقة بشكل يضمن راحة المصطافين.

ووضعت البلدية خطة لتعزيز مستوى النظافة على الواجهة البحرية وزيادة المقاعد وإعادة توزيعها وزيادة عدد المنقذين البحريين وإعادة تأهيل أبراج الإنقاذ البحري، في إطار استعداداتها لاستقبال موسم الاصطياف.

وتسعى بلدية غزة الى تطوير الواجهة البحرية، وذلك ضمن خطتها التطويرية للارتقاء بواقع المدينة وتحسين الحركة المرورية.

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