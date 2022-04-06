المطران حنا: الإدارة الأمريكية هدفها ترويج أسلحتها وتحقيق عائدات وأرباح على حساب الشعوب المظلومة
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الأربعاء، إن "قرار السلطات الاحتلالية الغاشمة تمديد إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية عاملة في القدس عمل خطير يندرج في إطار سلسلة إجراءات وقرارات احتلالية غاشمة وظالمة هدفها محاصرة الحضور الفلسطيني في مدينة القدس واضعاف هذا الحضور الاصيل في هذه المدينة المقدسة".
وأضاف: "إننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا ورفضنا لهذه القرارات التعسفية العنصرية فإننا نناشد كافة الاحرار في عالمنا وخاصة المؤسسات والهيئات التي تدعي الحرص على حقوق الانسان بأن تعمل من أجل إعادة افتتاح هذه المؤسسات المغلقة والتي تقدم خدماتها لشعبنا وخاصة في المدينة المقدسة".
وأكد المطران حنا، أن إعادة إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس يعتبر إجراء ظالما ليس مستغربا فهذا هو الاحتلال الذي يقمع ويظلم ويستهدف الفلسطينيين في القدس كما وفي غيرها من الاماكن، ونتوقع من الاحرار في مشرقنا وعالمنا بأن يتحركوا نصرة للقدس ومؤسساتها وجمعياتها المستهدفة والمستباحة.
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