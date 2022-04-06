المطران حنا: الإدارة الأمريكية هدفها ترويج أسلحتها وتحقيق عائدات وأرباح على حساب الشعوب المظلومة



وأكد المطران حنا، أن إعادة إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس يعتبر إجراء ظالما ليس مستغربا فهذا هو الاحتلال الذي يقمع ويظلم ويستهدف الفلسطينيين في القدس كما وفي غيرها من الاماكن، ونتوقع من الاحرار في مشرقنا وعالمنا بأن يتحركوا نصرة للقدس ومؤسساتها وجمعياتها المستهدفة والمستباحة.



وأضاف: "إننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا ورفضنا لهذه القرارات التعسفية العنصرية فإننا نناشد كافة الاحرار في عالمنا وخاصة المؤسسات والهيئات التي تدعي الحرص على حقوق الانسان بأن تعمل من أجل إعادة افتتاح هذه المؤسسات المغلقة والتي تقدم خدماتها لشعبنا وخاصة في المدينة المقدسة".