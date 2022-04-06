قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة الغربية، فيما قررت محكمة سالم العسكرية التابعة للاحتلال تمديد اعتقال سبعة أسرى من جنين.واعتقل جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "دوتان" العسكري جنوب جنين، الأسيرين المحررين وليد العجولي وعبد الرحمن الصباح من بلدة قفين شمال طولكرم، عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح عند الحاجز.وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حكيم محمد هدهد (21 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين، خلال تواجده في الداخل المحتل.واقتحمت قوات عسكرية تابعة للاحتلال الليلة الماضية، مخيم جنين، واعتقلت المطارد والأسير المحرر عبد الرحمن السعدي، فيما أبلغت عائلة المطارد عمر الجعبري في اليامون غرب المخيم، بنيتها اعتقال جميع أفراد العائلة بحال لم يقوم بتسليم نفسه.وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى كريم هلال (15 عاما)، في كمين نصبته قرب البيرين جنوب مدينة قلقيلية، فيما اقتحمت قرية الزبيدات شمال مدينة أريحا وأغلقت كافة مداخلها.وعلى صعيد تمديد اعتقال الأسرى، أصدرت محكمة سالم العسكرية قرارا بتمديد اعتقال سبعة أسرى من جنين، حتى تاريخ 11 أبريل الجاري، وهم: تامر الخطيب، وخالد ياسين، ومحمد علي ياسين، ويوسف ياسين، وأحمد جمال أبو الهيجا، وأدهم ارشيد، ومحمد مجيرمي.يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اعتقالات شبه يومية في مدن الضفة الغربية، وتقوم بتفتيش منازل الفلسطينيين وتعمل على تخريب محتوياتها.