المغرب يدرس جلب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام





ووفق صحيفة"تايمز أوف إسرائيل"، فإن المغرب يعتزم استقطاب ما يُقارب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام الجاري.



جاء ذلك، خلال مشاركة وفد من المكتب الوطني المغربي للسياحة، في معرض سوق السياحة الدولي بتل أبيب، وعقد لقاءات مع شركة "أركيا" التي تُعتبر ثالث شركة إسرائيلية متخصصة في النقل الجوي بعد شركتي "العال" و"يسرائير"، بهدف مناقشة إمكانية إطلاق خطوط جوية جديدة بين إسرائيل والمغرب.







رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر إعلاميّة مغربية، نيّة المغرب رفع عدد الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل ومراكش إلى ثماني رحلات في الأسبوع، مع العمل على رفعه خلال السنوات المقبلة.