شؤون فلسطينية

غزة: "الأوقاف" تصدر بياناً بشأن تأخر حقائب المعتمرين

غزة: "الأوقاف" تصدر بياناً بشأن تأخر حقائب المعتمرين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، أنه تم إبلاغهم رسميًا من الجانب المصري، أنه عند وصول شاحنة الحقائب منطقة سبيكة بالعريش، تعرضت لاشتعال النيران فيها.

وأضافت الوزارة أن ذلك أدى لاحتراقها بالكامل، نتيجة ماس كهربائي وعدم قدرتهم من السيطرة عليه.

وطالبت الوزارة الجانب المصري بالتحقيق في الأمر للوقوف على حيثيات الحادث.

كما أكدت "الأوقاف" أنها تتابع مع جميع الأطراف ذات الصلة: شركتا لاكي تورز وجو باص المسؤولتان عن تأمين نقل المعتمرين وأمتعتهم في الأراضي المصرية، والخطوط الجوية الفلسطينية، وشركات الحج والعمرة للوقوف على الحيثيات، وتحميل كل طرف مسؤوليته تجاه هذا الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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