بينهم فتى.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتى من المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى كريم هلال (15 عاما)، خلال تواجده قرب منطقة "البيرين" جنوب مدينة قلقيلية.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيراً محرراً من مخيم جنين.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبود قاسم السعدي، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون، وداهمت منازل المواطنين: عمر كامل الجعبري، وجده عبد الله حوشيه، ومنزل عمه، وقامت بتفتيشها، واستجواب قاطنيها.اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عز عوض مطاوع من بلدة بيت عوا، وحسين صابر الهريني من قرية التوانة، ويوسف محمد صبارنة من بلدة بيت أمر، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.