طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس





وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.



كما على المسافرين التواجد الساعة 8 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (7 أبريل).