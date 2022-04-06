تعرف على حالة الطرق بقطاع غزة اليوم الأربعاء





وتابعت المرور: "علماً بأن مفترق تقاطع شارع أحمد بن عبد العزيز مع عبد القادر الحسيني يعمل لكلا الاتجاهين من الشرق إلى الغرب وبالعكس".



رام الله - دنيا الوطننشرت شرطة المرور بغزة، اليوم الأربعاء، حالة الطرق لهذا الصباح، حيث هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.وأفادت المرور، باستمرار الإغلاق الكلي لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق"، لوجود أعمال على الطريق.وأضافت أن الإغلاق يأتي ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.