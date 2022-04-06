شؤون فلسطينية

استمرار الأجواء الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت

استمرار الأجواء الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وحارا الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا احيانا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجة مئوية والرياح جنوبية غربية  الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا ومعتدلا ، والرياح غربية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وحارا وجافاً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة، انحسار الموجة الحارة حيث يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة لسقوط  أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار  والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا ولطيفا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


                              درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-13 27-16 21-10 بيت لحم 31-13 27-16 21-10
رام الله والبيرة 30-12 26-15 20-9 طولكرم 32-15 29-18 23-13
نابلس 32-14 28-17 22-11 قلقيلية 32-15 29-18 23-13
جنين 33-15 30-18 24-12 سلفيت 31-13 27-16 21-10
طوباس 35-16 31-19 25-13 روابي 32-14 28-17 22-11
الخليل 30-12 26-15 20-9 غزه 31-16 28-19 24-14
أريحا 38-19 34-22 28-16 خانيونس 31-16 28-19 24-14
الأغوار الشمالية 36-17 32-20 26-14 رفح 32-15 29-18 25-13

والله تعالى أعلم


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