دولي

إيفانكا ترامب تمثل أمام "لجنة 6 يناير"

إيفانكا ترامب تمثل أمام "لجنة 6 يناير"
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر لشبكة (cbs): "من المقرر أن تمثل إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء أمام لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول".

ويأتي مثولها أمام اللجنة بعد أقل من أسبوع من مثول زوجها جاريد كوشنر طواعية أمام اللجنة لعدة ساعات. ووصفت النائبة الديمقراطية إيلين لوريا، شهادته بأنها "قيمة جدا" للمساعدة في التحقق من الأحداث وإثباتها.

وطلبت اللجنة لأول مرة من إيفانكا أن تمثل أمامها في يناير الماضي، وتفاوضت بشأن ذلك منذ ذلك الحين.

وفي الطلب، أشار رئيس اللجنة بيني طومسون  إلى أن اللجنة تود سؤال إيفانكا ترامب عن محادثة هاتفية أجراها والدها مع نائب الرئيس مايك بينس صباح يوم 6 يناير أثناء تواجدها في المكتب البيضاوي.

وكتب طومسون في رسالته أن كيث كيلوج، مستشار الأمن القومي لبينس، كان مشاركا أيضا في المكالمة، وأخبر اللجنة أنه استدعى الرئيس السابق الذي شجع بينس على رفض الأصوات الانتخابية للولايات خلال الجلسة المشتركة للكونغرس أو تأخير فرز الأصوات.

وشهد كيلوج، وفقا لرسالة طومسون، بأن إيفانكا التفتت إلى والدها في نهاية المكالمة وقالت: "مايك بينس رجل طيب".

وأفاد طومسون بأن اللجنة حصلت على شهادة تشير إلى أن موظفي البيت الأبيض طلبوا مساعدة إيفانكا ترامب عدة مرات "للتدخل في محاولة لإقناع ترامب بالتصدي لانعدام القانون والعنف المستمرين" في مبنى الكابيتول.

أخبار ذات صلة

أوباما يذكّر بايدن بماضيه بطريقة طريفة.. ماذا قال له؟

أوباما يذكّر بايدن بماضيه بطريقة طريفة.. ماذا قال له؟

جنرال أمريكي يدعو لنشر المزيد من قوات بلاده شرق أوروبا

جنرال أمريكي يدعو لنشر المزيد من قوات بلاده شرق أوروبا

البرتغال تطرد 10 دبلوماسيين روس

البرتغال تطرد 10 دبلوماسيين روس

خلال الـ24 ساعة الماضية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة الاهداف التي قصفتها بأوكرانيا

خلال الـ24 ساعة الماضية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة الاهداف التي قصفتها بأوكرانيا

إسرائيل توجه اتهاما لروسيا على خلفية حربها في أوكرانيا

إسرائيل توجه اتهاما لروسيا على خلفية حربها في أوكرانيا

الصين تنشر حصيلة إصاباتها بفيروس (كورونا) المستجد

الصين تنشر حصيلة إصاباتها بفيروس (كورونا) المستجد

أستراليا تتخوف من اندلاع حرب مع الصين

أستراليا تتخوف من اندلاع حرب مع الصين

صحيفة: أنقرة تنقل رسائل مهمة إلى دمشق لإصلاح العلاقات بينهما

صحيفة: أنقرة تنقل رسائل مهمة إلى دمشق لإصلاح العلاقات بينهما

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية: تصريحات بينت عنصرية معادية للسلام وتثبت تورط حكومته في التصعيد الراهن

"الخارجية: تصريحات بينت عنصرية معادية للسلام وتثبت تورط حكومته في التصعيد الراهن

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

الاحتلال يخطر بهدم منزل ومنشآت في العيسوية

الاحتلال يخطر بهدم منزل ومنشآت في العيسوية

النقل والمواصلات تتخذ هذا القرار الخاص برخص القيادة الشخصية.. ما هو؟

النقل والمواصلات تتخذ هذا القرار الخاص برخص القيادة الشخصية.. ما هو؟

معروف: هناك تلاعب بالأسعار من بعض التجار.. هذا ما يتعلق بمجمدات اللحوم البيضاء

معروف: هناك تلاعب بالأسعار من بعض التجار.. هذا ما يتعلق بمجمدات اللحوم البيضاء

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر 400 قرار اداري خلال الربع الأول من العام الجاري

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر 400 قرار اداري خلال الربع الأول من العام الجاري

(أونروا) تنشر جدول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022

(أونروا) تنشر جدول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022

انخفاض أسعار الوقود في إسرائيل

انخفاض أسعار الوقود في إسرائيل

منوعات

القبض على خبيرة تغذية..والسبب

القبض على خبيرة تغذية..والسبب

البرلمان المصري يطلب إيقاف مسلسل روجينا بعد بثّ الحلقة الأولى

البرلمان المصري يطلب إيقاف مسلسل روجينا بعد بثّ الحلقة الأولى

بعد تصدره نتفليكس.. موسم ثان من &#34;لعبة الحبار&#34;

بعد تصدره نتفليكس.. موسم ثان من "لعبة الحبار"

شكران مرتجى ومنذر رياحنة يضمضان أوجاع الناس في &#34;الدنيا بخير&#34;

شكران مرتجى ومنذر رياحنة يضمضان أوجاع الناس في "الدنيا بخير"

سميرة سعيد تثير الجدل بإختيارها أنغام.. لأغاني عمرو دياب

سميرة سعيد تثير الجدل بإختيارها أنغام.. لأغاني عمرو دياب

كواليس تحولت لحقيقة دانييلا رحمة تنهار باكيةً وتصفع محمد الأحمد

كواليس تحولت لحقيقة دانييلا رحمة تنهار باكيةً وتصفع محمد الأحمد

زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها وتبدأ تصوير&#34;الهيبة&#34;

زينة مكي تحتفل بعيد ميلادها وتبدأ تصوير"الهيبة"

حلمي بكر يؤكد حمل شيرين عبد الوهاب

حلمي بكر يؤكد حمل شيرين عبد الوهاب

فجر السعيد تتطاول على شجون الهاجري بالضرب..والأخيرة تتشكرها

فجر السعيد تتطاول على شجون الهاجري بالضرب..والأخيرة تتشكرها

إعلان وفاة الفنان المصري أحمد بدير يثير الجدل..ونقابة الممثلين توضح

إعلان وفاة الفنان المصري أحمد بدير يثير الجدل..ونقابة الممثلين توضح

عربي

حاكم مصرف لبنان يصدر بياناً بشأن إفلاس البنك المركزي

حاكم مصرف لبنان يصدر بياناً بشأن إفلاس البنك المركزي

السُّلطات الليبية تضبط 40 مواطنًا داخل مخبأ لتهريب البشر بصبراتة

السُّلطات الليبية تضبط 40 مواطنًا داخل مخبأ لتهريب البشر بصبراتة

فيديو.. اشتباكات بين مسلحين في طرابلس الليبية

فيديو.. اشتباكات بين مسلحين في طرابلس الليبية

الجزائر تُجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا

الجزائر تُجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا