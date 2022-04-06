دولي

البرتغال تطرد 10 دبلوماسيين روس

البرتغال تطرد 10 دبلوماسيين روس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن حكومة البلاد قررت طرد 10 دبلوماسيين من السفارة الروسية في لشبونة.

وقالت الخارجية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنها أبلغت السفير الروسي بقرارها طرد 10 موظفين في السفارة، قالت إن "نشاطهم يهدد الأمن القومي" للبرتغال، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت أنها ستمهل الدبلوماسيين الروس أسبوعين لمغادرة البلاد، معربة عن ادانتها بشدة للعدوان الروسي ضد أوكرانيا.

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية أعلن خلال الأيام الأخيرة عن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافة لطرد الاتحاد الأوروبي عددا من الدبلوماسيين في البعثة الروسية لديه.

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