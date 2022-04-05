تفاصيل الاتصال الهاتفي بين غانتس والرئيس عباس



وحذّر الرئيس عباس من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم.

وأشار إلى أن "دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة".

وحذّر الرئيس عباس من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم.

رام الله - دنيا الوطنأجرى بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بحسب ما أعلنه مكتب غانتس.وأكد مكتب غانتس، أن وزير جيش الاحتلال قدم للرئيس عباس والجمهور الفلسطيني، التهنئة بمناسبة شهر رمضان.وفي السياق ذاته، أشار المكتب إلى أن الوزير الاسرائيلي أكد للرئيس عباس أن اسرائيل تأخذ على محمل الجد، العمليات التي قتل فيها 11 مستوطناً في الاونة الاخيرة.وبحسب مكتب غانتس، فقد أعرب وزير جيش الاحتلال عن تقديره للتنديد الذي أصدره الرئيس عباس ضد عملية بني براك التي وقعت قبل نحو اسبوع في تل أبيب.يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعرب عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين مساء اليوم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأكد الرئيس عباس، أن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا الى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعًا إلى تحقيق الاستقرار".