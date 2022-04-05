بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة حتى الرقم (50) من كشف كشف المسافرين رقم (2022/16)، بالاضافة الى الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/14).وطالبت الهيئة، المسافرين، بالتواجد في تمام الساعة 8 صباح غدٍ الأربعاء في الصالة الخارجية لمعبر رفح، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.وشددت الهيئة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، ولافتة إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.وطالبت الهيئة في تصريحها، بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، واحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.