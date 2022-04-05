النقل والمواصلات تتخذ هذا القرار الخاص برخص القيادة الشخصية.. ما هو؟

رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة النقل والمواصلات، رفع سقف سريان رخص القيادة الشخصية للسائقين إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات.وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إنه انطلاقًا من رؤيتها ورسالتها بتطوير خدماتها وتحديث أنظمتها وتسهيلاً على المواطنين، فقد قرر وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بالاستناد إلى الصلاحيات المخولة له قانونًا، وبعد الاطلاع على التوصية المقدمة من مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة، رفع سريان الرخص الشخصية للسائقين لمدة 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات لمن يرغب بذلك، ما لم يكن هناك أي مانع طبي أو قانوني أو قيود أخرى تحول دون التجديد لهذه الفترة الزمنية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأوضح عكوبة أن هذا القرار جاء للتخفيف على المواطنين وتقليل فترات زياراتهم لمديريات النقل والمواصلات، حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات بما يتلاءم وتطوير العمل والأنظمة والقوانين.